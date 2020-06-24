Единственными высокопоставленными гостями парада в Москве из Европы стали сербские лидеры

24.06.2020, Москва, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич и сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик стали единственными высокопоставленными гостями на параде Победы в Москве, представляющие страны, не входящие в СНГ и постсоветское пространство.

Остальные президенты представляли Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Южную Осетию.

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Президенты у могилы Неизвестного солдата

Милорад Додик и Александр Вучич

В Военном параде в ознаменование 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, 75 самолётов и вертолётов.

К слову, расходы на проведение парада (включая прием иностранных гостей, метеозащиту, организацию выступлений артистов и т.п.) превысили 1 млрд рублей. Однако эти затраты с лихвой должны перебить контракты на поставки российских вооружений.

Нужно отметить, что промаршировавшие по Красной площади 75 сербских гвардейцев также стали единственным воинским контингентом европейской страны вне постсоветского пространства.

(В параде также были задействованы военные из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана).

Когда бойцы сербской гвардии маршировали мимо трибуны VIP- гостей, президент Сербии Александр Вучич приветствовал их, приложив руку к сердцу, показывая, что он горд за своих земляков, которым выпала честь принять участие в столь почетном мероприятии.

Сербская пресса также отметила, что для того, чтобы пройти парадом по Красной площади гвардейцы из Сербии репетировали 45 дней. Честь нести флаг Сербии досталась майору Ненаду Шчеловичу. Ведущий мероприятия также отметил, что сербы стали первым народом Европы, кто восстал против нацистских оккупантов.

Среди почетных гостей мероприятия также был лично приглашенный министром обороны России Сергеем Шойгу знаменитый сербский кинорежиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица. Накануне вместе с Милорадом Додиком они вместе прогулялись по центру Москвы.

«В 1941 году свыше 80 процентов вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплочённостью советских граждан…

Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы…

Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим», – сказал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к ветеранам.