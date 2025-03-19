Едва читающий на украинском Усик стал доктором наук

Анатолий Лапин.  
19.03.2025 14:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Наука


Примкнувший к националистам украинский боксер Александр Усик стал доктором наук в сфере права. Диссертацию он защитил в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Фрагменты видеозаписи с защиты докторской диссертации опубликовал в своем блоге спортивный журналист Константин Андриюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Примкнувший к националистам украинский боксер Александр Усик стал доктором наук в сфере права. Диссертацию...

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На видео слышно, как Усик с трудом выговаривает словосочетания из диссертации, которую писал якобы сам, и неправильно ставит акценты.

«Специализированный ученый совет принял решение присудить Александру Усику научную степень доктора философии в сфере права. Браво, блестящее выступление», – с иронией написал Андриюк.

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