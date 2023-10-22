Эхо деиндустриализации: на Украине некому работать в ВПК

Вадим Москаленко .  
22.10.2023 19:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украина тридцать лет не занималась подготовкой необходимых специалистов в технических областях и теперь не может запустить массовое производство вооружения даже при наличии станков.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина тридцать лет не занималась подготовкой необходимых специалистов в технических областях и теперь не...

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«До тех пор, пока не будет запущено собственное производство, если война и дальше будет продолжаться, мы перейдём в зимнюю, потом в летнюю кампанию, будут проблемы», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что даже в США не могут запустить ВПК на необходимом для Украины уровне.

«Станки работают. Но их надо обслуживать. Кто-то должен закончить ПТУ, потом техникум, политехнический институт, и начать это всё производить. А если этого всего нет? Все адвокаты, экономисты, блогеры, и тому подобное. Нет инженеров, промышленности, которая бы всё это производила. Что, ЛГБТ пойдёт работать на заводы? Не пойдёт.

Чтобы побеждать в войне, необходимо работать на заводах. Надо производить всё у себя. А если политехнические институты начнут закрываться, к чему мы придём?», – возмутился эксперт.

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