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Украина тридцать лет не занималась подготовкой необходимых специалистов в технических областях и теперь не может запустить массовое производство вооружения даже при наличии станков.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До тех пор, пока не будет запущено собственное производство, если война и дальше будет продолжаться, мы перейдём в зимнюю, потом в летнюю кампанию, будут проблемы», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что даже в США не могут запустить ВПК на необходимом для Украины уровне.

«Станки работают. Но их надо обслуживать. Кто-то должен закончить ПТУ, потом техникум, политехнический институт, и начать это всё производить. А если этого всего нет? Все адвокаты, экономисты, блогеры, и тому подобное. Нет инженеров, промышленности, которая бы всё это производила. Что, ЛГБТ пойдёт работать на заводы? Не пойдёт. Чтобы побеждать в войне, необходимо работать на заводах. Надо производить всё у себя. А если политехнические институты начнут закрываться, к чему мы придём?», – возмутился эксперт.