Экс-чиновник Госдепа: Украина – проигравший инструмент империи НАТО

России вообще не нужны никакие переговоры по Украине, потому что Москва уже является победившей стороной.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас действительно есть проблема в том, что одна сторона явно победила на поле боя и может продолжать воевать. О, да, ее можно замедлить с помощью беспилотников и других средств, но она неумолимо продвигается по украинской территории и уничтожает украинскую молодежь. А другая сторона проиграла, кажется, она не знает, что делать, потому что Европа говорит одно, а США – другое.

Происходит что-то вроде отключения интернета, оружия и денег, а потом они снова появляются. Я бы не хотел оказаться на месте Украины. Теперь им должно быть предельно ясно, что они всего лишь инструмент империи НАТО, и что они проиграют. Путин это тоже понимает, так зачем ему вообще нужны какие-то предложения Трампа, кроме новых отношений между Вашингтоном и Москвой», – заявил Вилкерсон.