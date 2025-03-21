Экс-чиновник Госдепа: Украина – проигравший инструмент империи НАТО

Анатолий Лапин.  
21.03.2025 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 225
 
Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


России вообще не нужны никакие переговоры по Украине, потому что Москва уже является победившей стороной.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России вообще не нужны никакие переговоры по Украине, потому что Москва уже является победившей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У нас действительно есть проблема в том, что одна сторона явно победила на поле боя и может продолжать воевать. О, да, ее можно замедлить с помощью беспилотников и других средств, но она неумолимо продвигается по украинской территории и уничтожает украинскую молодежь. А другая сторона проиграла, кажется, она не знает, что делать, потому что Европа говорит одно, а США – другое.

Происходит что-то вроде отключения интернета, оружия и денег, а потом они снова появляются. Я бы не хотел оказаться на месте Украины. Теперь им должно быть предельно ясно, что они всего лишь инструмент империи НАТО, и что они проиграют. Путин это тоже понимает, так зачем ему вообще нужны какие-то предложения Трампа, кроме новых отношений между Вашингтоном и Москвой», – заявил Вилкерсон.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить