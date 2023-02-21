Экс-депутат Сейма: Польша на грани войны

Анатолий Лапин.  
21.02.2023 10:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Польша стоит на грани масштабнейшего конфликта со времен Второй мировой войны и рискует быть втянута в противостояние с Россией.

Об этом в интервью российскому политологу Виталию Колпашникову заявил польский общественный и политический деятель, экс-депутат Сейма Матуеш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша стоит на грани масштабнейшего конфликта со времен Второй мировой войны и рискует быть...

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По мнению Пискорского, к этому Польшу толкают США и Великобритания.

«Мы находимся на грани войны, масштабного конфликта, который некоторые из польских политиков пытаются развязать в ближайшее время. Тут, конечно, стоит задать фундаментальный вопрос. Я недавно общался со Скоттом Риттером, это американский аналитик, который изучает то, что происходит в связи с нынешней войной. Он, например, утверждает, что это Польша пытается втянуть США и весь альянс НАТО в масштабный конфликт с Россией.

Я считаю, наоборот, что польское руководство полностью зависит от определенных инструкций из Вашингтона, а там еще Лондон. Поэтому я считаю, что это нас англосаксы пытаются втянуть в тяжелейший конфликт с времен Второй мировой войны. Это разные подходы, тем не менее, существует определенная угроза», – заявил Пискорский.

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