Экс-депутат Сейма: Польша на грани войны

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Польша стоит на грани масштабнейшего конфликта со времен Второй мировой войны и рискует быть втянута в противостояние с Россией.

Об этом в интервью российскому политологу Виталию Колпашникову заявил польский общественный и политический деятель, экс-депутат Сейма Матуеш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пискорского, к этому Польшу толкают США и Великобритания.

«Мы находимся на грани войны, масштабного конфликта, который некоторые из польских политиков пытаются развязать в ближайшее время. Тут, конечно, стоит задать фундаментальный вопрос. Я недавно общался со Скоттом Риттером, это американский аналитик, который изучает то, что происходит в связи с нынешней войной. Он, например, утверждает, что это Польша пытается втянуть США и весь альянс НАТО в масштабный конфликт с Россией. Я считаю, наоборот, что польское руководство полностью зависит от определенных инструкций из Вашингтона, а там еще Лондон. Поэтому я считаю, что это нас англосаксы пытаются втянуть в тяжелейший конфликт с времен Второй мировой войны. Это разные подходы, тем не менее, существует определенная угроза», – заявил Пискорский.