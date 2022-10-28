Экс-глава МИД ЛНР заявил о предательстве в Москве

Украина пытается компенсировать последствия российских ударов по энергетическим объектам закупкой электроэнергии в Словакии, однако это является лишь временным решением проблемы, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», – говорится в сегодняшнем заявлении Медведева.

«Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители, как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины.

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А вот бывший глава ЛНР политолог Марат Баширов, напротив, считает результаты «калибровок» энергосистемы Украины недостаточно эффективными – он обратил внимание на сообщения украинских властей о запуске метрополитена и т.п.

«Как-то быстро закончилась инфраструктурная война на Украине…

Кто-то решил, что стрелять надо по подстанциям и опорам проводов, а не по турбинам и котлам на ТЭЦ и ТЭС. Поразишь их – выведешь из строя генерирующее оборудование электрической и тепловой энергии. Поразишь подстанции – лишишь поставок электроэнергии на короткое время. Запасов генераторов и котлов, которые иногда высотой с пятиэтажный дом – там нет и впомине, а строить заново ТЭЦ и ТЭС – это годы. А опор, проводов, распределительных приборов, трансформаторов, комплектных узлов и т.д. даже на бедной Украине – вагон, и ремонт быстрый…

А почему так?

Бизнес, предательство и ничего другого. Нам рассказали, что уничтожено что-то около 40% энергетической структуры Украины, и мы поверили, успокоились – теперь-то дело пойдет! Картинки нам шлют в Телеграм обесточенного Киева. Как ВСУ сможет воевать без света и связи? Ура!

На деле разрушение генерирующего оборудования прекратит не только освещение и отопление квартир, оно остановит промышленность, в том числе и ту, которая производит военную продукцию и позволяет ремонтировать танки и т.д.

Если не уничтожают генерирующее оборудование, значит, кто-то кому-то дал денег здесь в Москве. И этот кто-то – россиянин, имеющий связи на Украине, и он выступил посредником или, более того, имеет там бизнес.

В Харькове, кстати, метро запустили», – обратил внимание Баширов в своём телеграм-канале.