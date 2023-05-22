Экс-главарь Нацкорпуса: «Русские нас ненавидят. Разделим РФ на десятки государств»

Россия якобы является извечным врагом Украины, которой остается лишь одержать победу в этом противостоянии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил экс-глава неонацистской группировки «Национальный корпус», а ныне и.о. командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов.

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«Я хочу подчеркнуть один момент – российская власть не является эпицентром, продуцирующим ненависть русских к украинцам, сами русские нас ненавидят. История показывает, что имперский режим, бушующий среди российских политиков, спецслужб, военных, он заточен именно на то, чтобы Украина стала либо прилегающей территорией Российской Федерации, либо в полном рабовладельческом составе Российской империи.

Мы извечно сражаемся против врага в виде РФ и будем сражаться. К сожалению, у нас есть только один выход – это победить Россию. Иначе, если мы не победим, то победят нас», – считает Кудряшов.