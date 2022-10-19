Экс-министр энергетики признал, что Европа не спасет Украину от темноты и холода

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Новости Украины

Европейские друзья Украины не смогут ей помочь справиться с энергетическим кризисом.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший министр энергетики Украины Алексей Оржель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Оржеля, у самих европейцев наблюдаются проблемы с электроэнергией, к тому же она в странах ЕС стоит в разы дороже, чем на Украине.

«Мы ограничены в перетоках с нашими европейскими друзьями, и они не могут даже при большом желании предоставить нам такую помощь. Сейчас происходит построение сети, которая идет из Хмельницкой атомной станции на Ржешув – подстанцию в Польше, 330 киловольт. Это позволит увеличить эту мощность. То есть, чем больше у нас сетей вместе с Европой, тем больше мы можем у них просить помощи. Но, к сожалению, так случилось, что они сейчас ограничены и только восстанавливаются те старые проекты, которые были ранее. С другой стороны, они нам будут помогать», – сказал экс-министр.

«Есть другие важные элементы, которые ограничивают наше взаимодействие. Это цена на рынке Европы. Она намного больше, чем в Украине. Нам же не будут предоставлять эту электроэнергию дешевле, чем они продают на внутренних рынках. Сейчас цена 80-90 евро и 300-400 евро в Европе. Эта разница должна быть также покрыта каким-то финансовым ресурсом для того, чтобы наши партнеры, даже желающие нам помочь, могли бы финансово это выполнить», – заявил Оржель.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов российской армии за несколько предыдущих дней были выведены из строя порядка 30% украинских энергомощностей.