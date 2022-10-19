Экс-министр энергетики признал, что Европа не спасет Украину от темноты и холода

19.10.2022  14:22 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров: 694
 
Дзен, ЕС, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Европейские друзья Украины не смогут ей помочь справиться с энергетическим кризисом.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший министр энергетики Украины Алексей Оржель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские друзья Украины не смогут ей помочь справиться с энергетическим кризисом. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По словам Оржеля, у самих европейцев наблюдаются проблемы с электроэнергией, к тому же она в странах ЕС стоит в разы дороже, чем на Украине.

«Мы ограничены в перетоках с нашими европейскими друзьями, и они не могут даже при большом желании предоставить нам такую помощь. Сейчас происходит построение сети, которая идет из Хмельницкой атомной станции на Ржешув – подстанцию в Польше, 330 киловольт.

Это позволит увеличить эту мощность. То есть, чем больше у нас сетей вместе с Европой, тем больше мы можем у них просить помощи. Но, к сожалению, так случилось, что они сейчас ограничены и только восстанавливаются те старые проекты, которые были ранее. С другой стороны, они нам будут помогать», – сказал экс-министр.

«Есть другие важные элементы, которые ограничивают наше взаимодействие. Это цена на рынке Европы. Она намного больше, чем в Украине. Нам же не будут предоставлять эту электроэнергию дешевле, чем они продают на внутренних рынках.

Сейчас цена 80-90 евро и 300-400 евро в Европе. Эта разница должна быть также покрыта каким-то финансовым ресурсом для того, чтобы наши партнеры, даже желающие нам помочь, могли бы финансово это выполнить», – заявил Оржель.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов российской армии за несколько предыдущих дней были выведены из строя порядка 30% украинских энергомощностей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть