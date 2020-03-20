Экс-нардеп – Москве: Кончать разговоры и добивать нацистского подпевалу Зеленского

20.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна занять жесткую позицию и поставить перед Украиной ультиматум – никаких встреч на высшем уровне до выполнения Киевом «Минских соглашений».

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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По словам политика, если Украина будет продолжать саботаж взятых на нее обязательств, Россия должна пойти на жесткие меры и принудить ее к миру.

«Я не считаю, что нужно встречаться Путину с Зеленским. Зеленский ведь, по большому счету, ничего не выполнил из «Минских соглашений», а также после последней встречи в «Нормандском формате».

Обстрелы продолжаются, издевательства над Донбассом продолжаются, нацики что хотят, то и делают. Умные предложения, которые предложил тот же самый Сивохо о платформе с Донбассом, фактически отвергнуто нациками.

Президент Зеленский потакает националистам, продолжая сдавать договоренности в «Нормандском формате» и сдавая своих людей. Ну о чем можно с таким человеком говорить? Я не считаю, что нужно.

Россия сегодня должна выдвинуть ультиматум – либо Украина выполняет «Минские соглашения», либо никаких встреч. Уже давно надо задуматься о том, чтобы принудить к миру этих недолюдей. Зеленский уже не контролирует процесс и выполнять он уже ничего не может.

России пора занять жесткую линию, потому как катастрофа впереди. Сегодня все проблемы будут происходить у России, у Белоруссии от самой Украины. Потому необходимо сегодня принуждать их к миру. Ну как можно проводить переговоры, если сегодня из Киева звучат противоречащие друг другу заявления», – недоумевает Журавко.