Экс-премьер Украины: Европейские стоны о зерне ничем не обоснованы

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Отказ России продлевать так называемую зерновую сделку не отразится на Европе, но станет ценовым ударом по украинским агротрейдерам

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос, как Украине придется теперь реализовать свое зерно.

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«Единственная возможность — это организовать поставку зерна железнодорожными перевозками. В принципе, объемов вагонов, которые используются для перевозки зерна, в Украине достаточно, так что можно спокойно организовать вывоз зерна по железнодорожному пути. Другого нет, потому что морской путь закрыт, по речному пути транспортировка тоже проблематична. Автомобилем такие громадные объемы не перевезешь, а железнодорожным путем вполне можно вывозить», – сказал Азаров в интервью «Известиям».

По его словам, в итоге потеряет «не Украина, а прежде всего владельцы зерна, которые будут вынуждены на логистику тратить гораздо больше, чем они потратили бы на морской транспорт».

Экс-премьер считает, что на Европе все это не отразится.

«У Европы всегда своего зерна хватало. Когда возникал дефицит порядка 500 тыс. т, он покрывался всегда. На самом деле Европа всегда выставляла ограничения на ввоз зерна. Вы знаете, что Польша, Словакия, Венгрия и другие страны, производящие зерно, заявили о запрете ввоза украинского зерна. В свое время Украина ограничивалась определенными квотами: вначале квота была 20 тыс. т, потом расширили до 200 тыс. т. Европе украинское зерно не нужно, оно просто идет транзитом в другие страны, а Европа зарабатывает на перепродаже. Поэтому все стоны европейцев, если они есть, ничем не обоснованы», – резюмировал Азаров.