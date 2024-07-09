Экс-сенатор раскритиковал запуск «Винного экспресса» в Севастополе
Бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев счёл неуместным запуск перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс» так называемого «Виноградного экспресса» – поезда, который возит туристов по винодельческим предприятиям региона, обещая развлекательную программу и дегустацию спиртных напитков.
Сами организаторы в рекламных сообщениях пишут о поддержке нововведения местным правительством и рассчитывают на успех «экспресса» – несмотря на тревожные события последних дней и участившиеся атаки врага на полуостров.
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«Посмотреть, как начинается первый рейс и оценить перспективы для региона, по поручению Губернатора Севастополя, приехала Ирина Юхина, начальник Управления информационной политики… Предлагаем не только посещение виноделен, но и насыщенную программу в дороге, которая предусматривает аперитив, дегустации и обед, пока поезд находится в пути. По сути, «Виноградный Экспресс» – это ресторан на колесах», – говорится в рекламном сообщении.
Экс-сенатор Соболев отреагировал на это в стихотворной форме:
«Военная дорога
Извечно тяжела.
Война не у порога,
Она в наш дом пришла.
А тут по рельсам катит
Вагон и винный бар.
Кто денежку заплатит –
Испробует товар.
Широкая линейка,
Не сосчитать сортов.
Поддержана затейка:
Славь винных мастеров!
Бьют где-то супостата,
И головы кладут.
Попьем винца ребята,
Пока бои идут».
Спасибо!
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