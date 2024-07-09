Экс-сенатор раскритиковал запуск «Винного экспресса» в Севастополе

Виктор Орлов.  
09.07.2024 17:33
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Общество, Россия, Туризм


Бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев счёл неуместным запуск перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс» так называемого «Виноградного экспресса» – поезда, который возит туристов по винодельческим предприятиям региона, обещая развлекательную программу и дегустацию спиртных напитков.

Сами организаторы в рекламных сообщениях пишут о поддержке нововведения местным правительством и рассчитывают на успех «экспресса» – несмотря на тревожные события последних дней и участившиеся атаки врага на полуостров.

Бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев счёл неуместным запуск перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс» так...

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«Посмотреть, как начинается первый рейс и оценить перспективы для региона, по поручению Губернатора Севастополя, приехала Ирина Юхина, начальник Управления информационной политики… Предлагаем не только посещение виноделен, но и насыщенную программу в дороге, которая предусматривает аперитив, дегустации и обед, пока поезд находится в пути. По сути, «Виноградный Экспресс» – это ресторан на колесах», – говорится в рекламном сообщении.

Экс-сенатор Соболев отреагировал на это в стихотворной форме:

«Военная дорога

Извечно тяжела.

Война не у порога,

Она в наш дом пришла.

А тут по рельсам катит

Вагон и винный бар.

Кто денежку заплатит –

Испробует товар.

Широкая линейка,

Не сосчитать сортов.

Поддержана затейка:

Славь винных мастеров!

Бьют где-то супостата,

И головы кладут.

Попьем винца ребята,

Пока бои идут».

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