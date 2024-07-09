Экс-сенатор раскритиковал запуск «Винного экспресса» в Севастополе

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Бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев счёл неуместным запуск перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс» так называемого «Виноградного экспресса» – поезда, который возит туристов по винодельческим предприятиям региона, обещая развлекательную программу и дегустацию спиртных напитков.

Сами организаторы в рекламных сообщениях пишут о поддержке нововведения местным правительством и рассчитывают на успех «экспресса» – несмотря на тревожные события последних дней и участившиеся атаки врага на полуостров.

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«Посмотреть, как начинается первый рейс и оценить перспективы для региона, по поручению Губернатора Севастополя, приехала Ирина Юхина, начальник Управления информационной политики… Предлагаем не только посещение виноделен, но и насыщенную программу в дороге, которая предусматривает аперитив, дегустации и обед, пока поезд находится в пути. По сути, «Виноградный Экспресс» – это ресторан на колесах», – говорится в рекламном сообщении.

Экс-сенатор Соболев отреагировал на это в стихотворной форме:

«Военная дорога Извечно тяжела. Война не у порога, Она в наш дом пришла. А тут по рельсам катит Вагон и винный бар. Кто денежку заплатит – Испробует товар. Широкая линейка, Не сосчитать сортов. Поддержана затейка: Славь винных мастеров! Бьют где-то супостата, И головы кладут. Попьем винца ребята, Пока бои идут».