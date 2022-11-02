Экс-замгенсека ООН: «России нечего делать в зерновой сделке»

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Новости Украины

Приостановленное Россией соглашение о вывозе зерна из украинских портов наносило РФ политический ущерб и экономически ничего не давало.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

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«Мы пошли на это, наверное, в ответ на просьбу генерального секретаря ООН и Турции. Это была добрая воля с нашей стороны. Мы не рассчитывали получить какие-либо дивиденды. Но мы так же не рассчитывали, что за этой сделкой кроются серьезные проблемы, которые подготавливали западные страны и Украина. В частности, диверсию против российского флота. Тот факт, что морские дроны проходили по морским коридорам для перевозки зерна, говорит о том, что эта операция была спланирована заранее. Скорее всего, это делали западные спецслужбы», – сказал дипломат «Известиям»

По его мнению, Москва должна дождаться объяснений, как атака на Севастополь была произведена через коридоры, выделенные для морских перевозок.

«Я считаю, нам нечего делать в этой сделке. Экономические дивиденды от нее получает Украина. Политически нам это тоже не выгодно — мы таким образом признали проблему вывоза украинского зерна. А в результате обязательства, которые брали на себя и генеральный секретарь ООН, и Турция, — они ничего не выполнили. Пора от этой сделки отказаться. Мы, кроме террористических дронов, запущенных по Севастополю, от нее ничего не получили», – резюмировал Орджоникидзе.