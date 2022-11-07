Экс-замначштаба ВМСУ призвал не радоваться отсутствию носителей «Калибра» в Черном море

Новости Украины

Украине не нужно сильно радоваться тому, что на протяжении нескольких дней в акватории Черного моря не находятся корабли, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Для того, чтобы они заняли районы, потребуется не более трех часов, а носителей таких ракет, в базе ЧФ достаточно.

Об этом в эфир 5 канала заявил бывший замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, действительно, в море нет ни кораблей, ни подводных лодок, но чтобы они там появились, немного времени нужно. Может, два-три часа. То есть, если будет такая команда, то они покинут пункт базирования Севастополь, там, кстати, сейчас находится и фрегат «Адмирал Эссен», два корвета «Буян» с ракетами «Калибр», там же находятся две подводные лодки проекта 636.3, которые недавно вернулись туда из Новороссийска. То есть, в принципе, если будет дана им команда, они выйдут достаточно быстро. А то, что в последние два дня в море кораблей стало меньше, это связано, в первую очередь, со штормовыми погодными условиями сейчас возле Крыма. Поэтому тут сильно не нужно расслабляться», – заявил Рыженко.