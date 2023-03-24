Эксперт назвал условия успешного наступления ВСУ

Анатолий Лапин .  
24.03.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Шансы у ВСУ на успешное наступление на запорожском направлении есть только в том случае, если российское командование примет политическое решение и уйдет из региона, как это было в Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Шансы у ВСУ на успешное наступление на запорожском направлении есть только в том случае,...

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По словам Сивкова, в техническом плане у ВСУ нет нужного преимущества, а одними человеческими ресурсами с задачей прорыва не справиться.

«Тактического превосходства в воздухе и нейтрализации российской авиации ВСУ сделать не могут даже если развернут там систему противовоздушной обороны. Российские Вооруженные силы продемонстрировали возможность успешного уничтожения подобных зенитных ракетных систем. Что касается ПЗРК, которых там большое количество, то у них потолок действия до трех, максимум пяти километров. В этих условиях российская авиация вполне может действовать с применением бомб свободного падения или высокоточного оружия – ракет X-25, X-29 для обеспечения поражения с расстояния 10-15 километров по наклонной дальности. То есть, спокойно с высоты 7-8 километров могут бить по целям.

Артиллерийское превосходство создать на театре боевых действий в условиях, когда контролируется с нашей стороны и с западной стороны тоже театр военных действий с помощью спутников проблематично. Создать превосходство в бронетанковой технике тоже очень проблематично, особенно в танках… Из боевых бронированных машин американцы сюда поставили 216 БМП «Бредли», но это для доставки пехоты и защиты ее от пулеметов и осколков. Потому что бронирование этого «Бредли» не обеспечивает защиту даже от 30-мм пушек на вооружении БМП-3.

В этих условиях даже наличие численного превосходства в районе наступления эта возможность прорыва нашей эшелонированной обороны, если они пойдут на запорожском направлении, не имеет каких-то серьезных перспектив. За исключением одного случая – если противник будет преднамеренно пропущен внутрь боевых порядков с целью его уничтожения в огневом мешке.

Успех ВСУ на таком направлении может быть обусловлен единственным условием – политическим решением со стороны российского государства, когда войска наши будут преднамеренно отведены, как это уже было, в частности, с Херсоном», – заявил Сивков.

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