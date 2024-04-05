Эксперт оценил необходимость введения «красного» уровня опасности в Севастополе

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В Севастополе нет необходимости повышать уровень террористической опасности до «красного», не смотря на атаки с воздуха и провокации в соцсетях и мессенджерах.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Департамента внутренней политики города Севастополя Сергей Бездольный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот вопрос сейчас не рассматривается. Он находится в компетенции органов, которые занимаются террористической защищенностью. Всех мер «жёлтого уровня» террористической опасности в настоящий момент вполне достаточно, чтобы сохранить стабильную безопасную обстановку в городе. У нас действуют некоторые ограничения относительно массовых мероприятий, связанные с запуском салютов и фейерверков. Полное безумство, когда некоторые продолжают это делать. Понятны ограничения съемки, и тем более, публикаций работы ПВО, на что наши враги тоже провоцируют горожан, пользуясь разными обстоятельствами. Это не исключено, как и просто самонадеянность и глупость. Но такого становится меньше, хотя факты ещё есть. Есть даже факты привлечения к ответственности», – отметил он.

На сегодняшний день, по словам директора департамента, всего комплекса мер, который включает в себя «жёлтый уровень» опасности, достаточно. И ставить вопрос о повышении уровня сейчас, наверное, смысла нет.

«Красный уровень» – это серьёзнейшие ограничения, вплоть до введения каких-то ограничений относительно жизнедеятельности. Поэтому на сегодняшний день необходимости в этом никакой нет», – заверил Бездольный.

После теракта в «Крокус сити холле» на аккаунты севастопольцев стали поступать предложения взорвать тот или иной объект.

«Против нас ведется и террористическая информационная война. Поэтому такие случаи нередки. Это действительно правда. В зоне риска дети и подростки, а также люди, попавшие в тяжелую ситуацию. Враги анализируют социальные сети, смотрят публикации, как-то пытаются войти в доверие, или угрожать и шантажировать», – предупредил Бездольный.