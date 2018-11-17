Эксперты прогнозируют успех оппозиции на выборах в Крыму

17.11.2018, Москва, Василий Иванов

Оппозиционные политические силы могут значительно упрочить свои позиции на выборах в Госсовет Крыма и Заксобрание Севастополя на выборах, которые состоятся осенью 2019 года. И это будет серьезным поражением для власти, для которой Крым является символом собственного успеха.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Митингов не будет, но будет очень трудно избираться . Особенно важными, не только с точки зрения власти, но и с точки зрения государства, будут выборы в Крыму. Если в Петербурге победит оппозиция, это будет воспринято нормально, а вот если в Крыму что-то изменится, это будет носить критический характер», – сказал Бондаренко.

По данным политолога, во многих регионах России перед выборами наблюдается ажиотаж вокруг организаций КПРФ и ЛДПР.