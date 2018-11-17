//exit;
17.11.2018, Москва, Василий Иванов
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия
Просмотров:

Эксперты прогнозируют успех оппозиции на выборах в Крыму

Оппозиционные политические силы могут значительно упрочить свои позиции на выборах в Госсовет Крыма и Заксобрание Севастополя на выборах, которые состоятся осенью 2019 года. И это будет серьезным поражением для власти, для которой Крым является символом собственного успеха.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Митингов не будет, но будет очень трудно избираться . Особенно важными, не только с точки зрения власти, но и с точки зрения государства, будут выборы в Крыму. Если в Петербурге победит оппозиция, это будет воспринято нормально, а вот если в Крыму что-то изменится, это будет носить критический характер», – сказал Бондаренко.

По данным политолога, во многих регионах России перед выборами наблюдается ажиотаж вокруг организаций КПРФ и ЛДПР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть