Энергонезависимость от России по-молдавски: купить российский газ втридорога у греческого посредника

Алексей Логофет .  
13.09.2023 23:57
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 18
 
Газ, Греция, Дзен, Идиотизм, Молдова, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Экономика коллапса


Молдова еще никогда не была лучше подготовлена к зиме и никогда не была так независима от России.

Об этом в интервью телепрограмме “Secretele puterii” («Секреты власти») на телеканале «Журнал ТВ» сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова еще никогда не была лучше подготовлена к зиме и никогда не была так...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам премьер-министра, Молдова еще никогда не была обеспечена энергоресурсами лучше, чем сейчас, и «это было не так трудно сделать». При этом он признался, что «стоило это очень дорого».

«Мы сделали резервы газа и продолжим это. И, соответственно, у нас будет возможность снизить тариф, когда поставим в хранилища более дешевый газ», — сказал премьер.

Глава молдавского правительства также пообещал «остановить любую попытку России подорвать нашу независимость».

Тендер на поставки газа в Молдову выиграла греческая компания DEPA Commercial. У греков по этому тендеру купят 100 млн кубов газа. Деньги на закупку греческого газа молдавское правительство возьмёт в кредит у Европейского банка реконструкции и развития. Цена не разглашается, но правительство и не обязано её озвучивать, пока в стране, под предлогом войны на территории соседней Украины, действует режим чрезвычайного положения.

При этом, как выяснилось, у этой самой греческой компании DEPA подписан контракт с российским «Газпромом» до 2026 года. Иными словами, Молдова покупает тот же российский газ, но только втридорога (а возможно, и вдесятидорога), но только через греческого посредника. Это называется «бизнес по-молдавски» и «энегретическая независимость от России».

Кто там обижался на анекдоты про изжогу от фольги и банку с огурцами?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть