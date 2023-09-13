Энергонезависимость от России по-молдавски: купить российский газ втридорога у греческого посредника

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Молдова еще никогда не была лучше подготовлена к зиме и никогда не была так независима от России.

Об этом в интервью телепрограмме “Secretele puterii” («Секреты власти») на телеканале «Журнал ТВ» сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам премьер-министра, Молдова еще никогда не была обеспечена энергоресурсами лучше, чем сейчас, и «это было не так трудно сделать». При этом он признался, что «стоило это очень дорого».

«Мы сделали резервы газа и продолжим это. И, соответственно, у нас будет возможность снизить тариф, когда поставим в хранилища более дешевый газ», — сказал премьер.

Глава молдавского правительства также пообещал «остановить любую попытку России подорвать нашу независимость».

Тендер на поставки газа в Молдову выиграла греческая компания DEPA Commercial. У греков по этому тендеру купят 100 млн кубов газа. Деньги на закупку греческого газа молдавское правительство возьмёт в кредит у Европейского банка реконструкции и развития. Цена не разглашается, но правительство и не обязано её озвучивать, пока в стране, под предлогом войны на территории соседней Украины, действует режим чрезвычайного положения.

При этом, как выяснилось, у этой самой греческой компании DEPA подписан контракт с российским «Газпромом» до 2026 года. Иными словами, Молдова покупает тот же российский газ, но только втридорога (а возможно, и вдесятидорога), но только через греческого посредника. Это называется «бизнес по-молдавски» и «энегретическая независимость от России».

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