«Это мой фирменный стиль» – пойман московский художник, осквернивший военный памятник в Севастополе

Гость из Москвы нарвался в Севастополе на уголовное дело за «фирменный рисунок» на орудии 11-й береговой батареи.

Подобными граффити с котиком москвич оскверняет известные памятники и исторические места в разных городах, чтобы выложить снимки у себя в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утром 7 января директор народного музея «11-я береговая батарея» Владимир Семёнов обнаружил на орудийной башне изображение кота с выпученными глазами, о чем сообщил на своей странице в ВК, высказав предположение, что это дело рук местной молодежи. Он обратился в полицию, где буквально за считанные дни установили личность вандала – им оказался 37-летний гость из Москвы, который, как оказалось, не в первый раз попадается правоохранителям на вандализме и даже привлекался за кражу, но больше никак себя проявить не мог.

«Я, находясь в городе Севастополе, разрисовал корабельную пушку на 11 батарее в ночь на 7 января. Изобразил свой фирменный стиль, что является моей визитной карточкой. Готов нести ответственность», – заявил граффитчик правоохранителям.

Не понятно, какую ответственность он понес за предыдущие художества, но полиция Севастополя возбудила уголовное дело за повреждение объекта культурного наследия регионального значения – морское артиллерийское орудие эсминца «Бойкий» на территории 11-й береговой батареи. За это столичному «художнику» грозит штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов, принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Директор народного музея «11-я береговая батарея» Владимир Семёнов поблагодарил севастопольскую полицию за оперативную поимку вандала и сказал, что погорячился в своих оценках севастопольской молодежи.

«Инцидент, произошедший 7 января с раскрашиваем орудийной башни, стоящей на 11 береговой батарее, настолько на меня произвёл эмоциональный шок, что я в первые минуты не совсем верно оценил произошедшее. Обратившись в правоохранительные органы, я был удивлён оперативностью, с которой был найден преступник, совершивший такой акт вандализма. И оказалось, что это не житель Севастополя, даже не житель Крыма, а из другого региона.

Поэтому наш город, который называется патриотической столицей России, действительно может носить это имя. И севастопольцы – это люди, которые чтят память, чтят историю, памятники, которые есть в Севастополе, и такого совершить не могут. Думаю, что вандал этот будет наказан в должной степени», – подчеркнул Семёнов.

Приводить орудие в первоначальный вид народный музей будет собственными силами, с расчетом на компенсацию от «художника», когда тот получит наказание по закону. В комментариях под сообщением о поимке вандала севастопольцы отмечают, что такой же лупоглазый «котик» красуется на воротах фабрики мороженного напротив железнодорожного вокзала, в 2022-м году «кота» видели на свободных поверхностях проспекта Острякова и даже в селе Терновка. Горожане предлагают провести экспертизу, чтобы подтвердить авторство и предъявить «хайпожору» круглую сумму возмещения ущерба.