«Это не Гагаузская, а Путинская автономия, созданная для дестабилизации Молдовы» – молдавский депутат-русофоб

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Ветеран молдавской антироссийской политики, одиозный депутат парламента от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой в ходе передачи «ЛОМы» на интернет-канале “AVA TV” обвинил Гагаузию, её народ и руководство в том, что цель существования их автономии – дестабилизация Молдовы в интересах Кремля и лично Владимира Путина. На вопрос телеведущей о противостоянии Комрата и Кишинёва Нантой пустился в исторический экскурс, перевирая факты.

«ПолитНавигатор» считает необходимым дать разъяснения по исторической действительности, вольно интерпретируемой молдавским депутатом.

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«Период развала СССР продемонстрировал нашу разнородность. В отличие от прибалтов, мы не были объединены идеей создания молдавского государства. У нас большинство с ностальгией смотрело на Советский Союз. Меньшинство кричало, что объединение с Румынией решит все проблемы. Ещё одно агрессивное меньшинство возникло на левом берегу Днестра. Перестройка продемонстрировала внутреннюю поляризацию. Кто сейчас помнит 1989 год, языковые страсти, языковые забастовки? И наши сограждане с юга участвовали в забастовках против принятия языкового законодательства».

[31 августа 1989 года Верховный совет Молдавской ССР под воздействием националистов принял Закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР, в котором единственным государственным языком на территории республики был признан «молдавский язык, идентичный румынскому». Это стало поводом для общереспубликанской забастовки, которая охватила многие предприятия, особенно активно в забастовке приняли участие районы на востоке и юге республики, где впоследствии возникли Приднестровье и Гагаузия. Забастовка была подавлена силами руководства местной Компартии, а также эмиссаров от горбачёвского союзного руководства. – Прим. ПН.].

«19 августа 1990 года так называемый съезд депутатов всех уровней, в нарушение статьи 78-й конституции СССР, не говоря уже о статье конституции Советской Молдавии, провозгласил независимость от Республики Молдова и попросился подписать обновленный союзный договор, с которым носился Горбачёв».

[За два месяца до этого, 23 июня 1990 года, Верховный Совет МССР принял «Декларацию о суверенитете», отменив акт о создании Молдавской ССР от 2 августа 1940 года, согласно которому часть территории Молдавской АСС в составе УССР на левобережье Днестра вошло в состав новой союзной республики – Прим. ПН.].

«Потом 27 февраля 1994 года прошли выборы [победу одержала Аграрно-демократическая партия, а Социал-демократическая партия, возглавляемая Оазу Нантоем, не прошла в парламент], и 23 декабря 1994 года наши доблестные аграрии приняли очень корявый закон на уровне той юридической антикультуры, которая была у нас. Этот закон полон внутренних противоречий, нестыковок, недоговорённостей. Могу сказать, что полномочия Гагаузской автономии не очерчены однозначно».

[Имеется в виду Закон о статусе Гагаузской автономии, согласно которому Гагаузская Республика, созданная в 1990 году, признала себя частью Республики Молдова. – Прим. ПН].

«2 февраля 2014 года в Гагаузской автономии устраивается политическая провокация под названием «референдум», что они идут в Таможенный союз, а вся Молдова может идти, куда хочет».

[Речь идёт о консультативном референдуме об отношении населения Гагаузии к геополитическому вектору всей Республики Молдова, в ходе которого 97% населения автономии проголосовали за вступление Молдовы в Таможенный союз России, Белорусии и Казазхстана. Инициативу референдума поддержал башкан Гагаузии Михаил Формузал. Волеизъявление также было поддержано целым рядом левых политических сил Молдовы].

«Это не Гагаузская автономия. Это инструмент самоизоляции. 70% гагаузских детей сказали, что дома они говорят с родителями на русском языке. Я ничего против русского языка не имею, это мой второй язык. Но, уважаемые, вы лжёте, когда говорите, что ваша автономия создана, чтобы сохранить и развивать гагаузский язык. Скажите, что это Путинская автономия, которая создана Россией для дестабилизации ситуации в Республике Молдова», – резюмирует Оазу Нантой.

[Согласно закону 1994 года о статусе автономии, в Гагаузии три равноправных официальных языка – гагаузский, молдавский и русский. – Прим. ПН].