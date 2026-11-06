«Платите $30 тысяч, или вас убьют в ТЦК или на фронте», – бывшая подельница разоблачает Зеленского в Бундестаге

Анатолий Лапин.  
06.11.2026 11:17
  (Мск) , Берлин
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Дзен, Мобилизация, Украина


Режим кокаиниста Зеленского зарабатывает огромные деньги на кампании насильственной мобилизации. Всех украинцев, кто раскрывает данные о пытках и убийствах, тут же объявляют «российскими агентами».

Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, выступая в Бундестаге на заседании рабочей группы по иностранным делам фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим кокаиниста Зеленского зарабатывает огромные деньги на кампании насильственной мобилизации. Всех украинцев, кто раскрывает...

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«Факт принудительной мобилизации поддерживался украинским правительством на протяжении многих лет. Когда появились первые видео, все, кто их публиковал, были наказаны, утверждалось, что это «российская пропаганда». В этом году украинский омбудсмен признал, что те, кто занимается призывом военнослужащих, применяют пытки, у них есть свои здания», – сказала Мендель.

По её словам, насильно мобилизованные обречены на гибель – либо на фронте, либо в застенках ТЦК.

«Они отправляют не просто мужчин, которых можно призвать, а тех, кого либо убьют русские с помощью беспилотников и ракет, либо убьют украинцы», — заявила Мендель.

Избежать отправки на фронт можно за крупную взятку:

«Сумма взятки может достигать 30 000 долларов. Я бы хотела, чтобы правительства всех стран мира прислушались к этому, прислушались к историям. Сегодня на Украине нет ни демократии, ни уважения к правам человека».

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English version :: Читать на английском «Платите $30 тысяч, или вас убьют в ТЦК или на фронте», – бывшая подельница разоблачает Зеленского в Бундестаге

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