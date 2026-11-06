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Режим кокаиниста Зеленского зарабатывает огромные деньги на кампании насильственной мобилизации. Всех украинцев, кто раскрывает данные о пытках и убийствах, тут же объявляют «российскими агентами».

Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, выступая в Бундестаге на заседании рабочей группы по иностранным делам фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Факт принудительной мобилизации поддерживался украинским правительством на протяжении многих лет. Когда появились первые видео, все, кто их публиковал, были наказаны, утверждалось, что это «российская пропаганда». В этом году украинский омбудсмен признал, что те, кто занимается призывом военнослужащих, применяют пытки, у них есть свои здания», – сказала Мендель.

По её словам, насильно мобилизованные обречены на гибель – либо на фронте, либо в застенках ТЦК.

«Они отправляют не просто мужчин, которых можно призвать, а тех, кого либо убьют русские с помощью беспилотников и ракет, либо убьют украинцы», — заявила Мендель.

Избежать отправки на фронт можно за крупную взятку: