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В ночь на 24 октября полуостров и Севастополь погрузились во тьму. Бандеровцы нанесли удар по подстанции возле Темрюка в Краснодарском крае. Это не просто «какая-то трансформаторная будка», а критическая точка энергомоста на полуостров.

Напомним, что после украинской энергетической блокады 2015 года в Крым были проложены четыре очереди кабельных линий общей пропускной способностью 800 МВт. Казалось бы, мощнейший резерв. Но повреждение узла привело к веерным отключениям. Архитектура энергомоста не имеет обходных путей. Система работает «встык», без права на ошибку.

Для крымчан и севастопольцев теракт киевского режима вылился в утомительный график «два часа со светом — шесть без», а зачастую и без графика — по обстоятельствам. И это не просто бытовой дискомфорт. Критически важные объекты, включая водозаборные узлы и насосные станции, перешли на резервное питание, которого физически не хватало. Люди оказались заложниками блэкаута, не имея возможности зарядить телефон или сохранить продукты. Заказы мощных пауэрбанков и систем бесперебойного питания на маркетплейсах вышли в топ и съели существенную часть семейных бюджетов крымчан.

Кто отвечает за надёжное функционирование энергосистемы? Как справедливо заметил когда-то сталинский нарком путей сообщений Лазарь Каганович, «у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество».

Издание «Блокнот» напоминает, что в Минэнерго РФ за обеспечение надежности энергосистем, безопасность объектов и оценку готовности к зиме отвечает замминистра Евгений Грабчак. Чиновник с десятилетним стажем, который обязан в тонкостях разбираться в принципах работы «внутренней кухни» энергетической инфраструктуры.

Ещё в начале лета Черное море стало ареной «40-дневного принуждения России к миру на условиях Зеленского», а затем закономерного многократно более мощного и разрушительного ответа Вооружённых сил РФ по военной и торговой логистике киевского режима.

После начала украинского дронового террора федеральные СМИ уже упоминали Грабчака, называя его главным инициатором авральных закупок замены повреждённого оборудования в Китае. Доводом в пользу «Made in China» тогда была дешевизна.

Хотя это противоречило закону об импортозамещении. Ведь он предусматривал: ответственные лица заранее обеспечат производство в России и наличие в резерве отечественной матчасти. Мощных трансформаторов, в частности.

Тем более, что планы бандеровцев погрузить полуостров в каменный век были давно известны – лозунг «Крым будет украинским или безлюдным» в Киеве никогда не скрывали.

После ухода с российского рынка европейских гигантов вроде Siemens и ABB, Китай действительно остался единственным внешним дополнительным источником высоковольтных трансформаторов. Но проблема не только в стране происхождения. Проблема в инженерной совместимости и логистике.

Блок трансформаторов весом в сотни тонн нельзя просто «купить и установить». Его нужно произвести, доставить, адаптировать под релейную защиту конкретной подстанции.

К тому же, адаптация оборудования, рассчитанного на иные стандарты заземления и климатические зоны, требует времени и дополнительной квалификации местных инженеров.

Дешевизна китайского «железа» не греет квартиру, когда дом почти несколько суток без света. Где лежат те самые «аварийные резервы»? На каких складах? В каких портах и пакгаузах? Или они существуют исключительно в презентациях и в головах безответственных чиновников?

Если энергомост дает максимум 800 МВт, то собственная генерация Крыма и Севастопольская ТЭЦ, ветропарки, солнечные станции) составляет едва половину в энергетическом балансе полуострова. Пиковое потребление зимой достигает 1200–1400 МВт. Математика неумолима: без жестких лимитов система заглохнет.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев и экс-вице-премьер Александр Новак летом давали поручения усилить защиту: мобильные огневые группы, инженерные экраны. Но защита от БПЛА — это лишь часть уравнения. Вторая часть — живучесть самой сети. Если один дрон может обесточить регион, значит, концепция резервирования провалена.

Зима 2026-2027 годов станет главным стресс-тестом. Электроотопление при отключении света означает не только темноту, но и холодные квартиры. Пока что ситуацию спасает ударная работа аварийщиков по восстановлению нормальной работы пораженных врагом энергообъектов, сокращая время блэкаутов до более-менее приемлемых.

Замминистра Грабчаку пора выйти из режима «прозаседавшийся» и предъявить реальные результаты своей работы.

«Что было сделано после летних атак? Как изменились аварийные запасы [топлива] после августовского совещания? Какие решения сократили сроки восстановления в октябре? И что позволит избежать повторения многочасовых отключений зимой?» – пишет «Блокнот».

Управление энергосистемой в условиях гибридной войны — это ответственность за каждый киловатт. Если профильный замминистра не способен обеспечить базовую живучесть инфраструктуры, вопрос должен стоять ребром: либо он предъявляет работающие инженерные решения, либо его выставляют на мороз. Неважно — по собственному желанию или с «волчьим билетом», резюмирует издание.