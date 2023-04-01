«Это невозможно» – Сладков о перспективах появления миротворцев ООН на Украине

Сергей Вредников.  
01.04.2023 23:16
  (Мск) , Донецк
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Дзен, ООН, Россия, Спецоперация, Украина


Введение «миротворцев» ООН на территорию Украины невозможно, потому что без согласия Москвы такая акция фактически будет означать объявление войны России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Введение «миротворцев» ООН на территорию Украины невозможно, потому что без согласия Москвы такая акция...

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«Я не допускаю ввод европейских миротворческих сил в зону СВО. Зачем они нужны? Они здесь не нужны. Есть две формы миротворчества – принуждение к миру и поддержание мира. Вот мы в Грузии проводили принуждение к миру.

Кто будет принуждать к миру, Европа? Это будет объявление войны, если они зайдут без нашего разрешения. Нас принуждать к миру? У нас ядерное оружие, куда нас принуждать. Так не может быть», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что вторая форма миротворчества – поддержание мира – будет всего лишь бесполезным затягиванием украинского конфликта.

«А если поддерживать мир – фиксировать инциденты, устраивать чек-поинты по линии разграничения, докладывать ООН, ООН должна обеспечивать систему переговорного процесса между Украиной, нами, Америкой.

Зачем нам эта затяжка? Мы свои вопросы решаем сами. И никогда не дадим согласие на присутствие миротворцев. Это невозможно», – подытожил Сладков.

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