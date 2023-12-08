Елка или дрон? Вот в чем вопрос: на Украине спорят, куда девать деньги посреди войны

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Кильский институт мировой экономики публикует бесстрастную статистику – финансовая помощь Украине со стороны стран Запада упала до рекордно низких показателей с самого начала войны и составляет всего €2,11 млрд, что на 87% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на незалежное «поле чудес» пролился «золотой дождь» из €16 млрд.

Исследование подчеркивает: из 42 стран, предлагавших помощь год назад, только 20 согласовали новые пакеты помощи за последние три месяца. Нового минимума объёмы западной помощи Украине достигли в августе–октябре уходящего года, составив только 10% от объемов того же периода 2022 года.

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Большая часть этой помощи пришлась на ноябрьский европейский пакет в 1,5 млрд евро. Иначе говоря, к началу зимы США уступили пальму первенства в содержании Украины европейцам, а Британия помогла меньше, чем Германия.

Вероятно, попыткам выклянчить у американцев хоть что-то из остатков была посвящена встреча за закрытыми дверями министра обороны Украины Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина. Если верить сайту Пентагона, обсуждались «стратегические цели Украины на следующий год и долгосрочное видение будущих вооруженных сил». При этом козе понятно, что реально на повестке совсем другой вопрос: будут ли деньги, когда и сколько?

На общем жалобно выскуливающем подаяния у Запада фоне ярким пятном выделилось смелое сообщение Страткома ВСУ, гордо выболтавшего, что с начала войны украинцы задонатили на армию более 100 миллиардов гривен.

У киевского издания NV похожие данные: с февраля 2022 года по май 2023 года граждане, частные компании и банки перевели на гуманитарную помощь и оборону Украины 98,9 млрд гривен. А «Опендатабот» добавляет: только за первые три квартала 2023 года крупнейшие украинские благотворительные фонды собрали с граждан 12,5 млрд. гривен,

На месте киевских властей я бы не гордился, а наоборот, засекретил эти данные как самую страшную военную тайну Незалежной – иначе у спонсоров может возникнуть закономерный вопрос: раз украинцы такая богатая нация, зачем им давать деньги, если они в состоянии финансировать войну сами?

Но не все так плохо в нашем доме. Несмотря на тотальную зависимость от внешней кассы, гроши на Украине все же есть. И местами – в немалых количествах. Зеленскому то и дело припоминают сотни миллионов гривен, заложенные в бюджете на сьемки сериалов.

Но ведь не сериалами едиными. Министерство молодежи и спорта где-то нашло 300 млн гривен на ремонт теннисных кортов. Согласитесь – самое нужное дело посреди войны. Как бесстрастно свидетельствует электронная система публичных закупок Prozorro, эти деньги уйдут на капитальный ремонт зданий и теннисных кортов в Киеве.

И пока патриоты негодуют, подсчитывая, сколько на эти деньги можно было бы закупить дронов-камикадзе, чтобы послать их на Москву, в прифронтовом Чернигове тряхнули мошной еще более основательно, выделив аж 600 миллионов на реконструкцию местного декоммунизированного стадиона, как раз пару месяцев назад окончательно лишившегося имени первого космонавта Гагарина

Тем временем украинский Тик-ток полнится видео с военными, публично костерящими местные власти за траты на иллюминированные новогодние елки. На прикрепленном видео – Львов. Солдат говорит:

«Дронов нет, а ёлку поставили. Я не понимаю, для кого она вообще тут стоит».

На самом деле этот молодой парень демонстрирует потрясающее непонимание того, как устроена украинская госмашина, системообразующим элементом которой является коррупция. На дронах есть, кому красть – там уже целая толпа сволонтеров, собирающих гроши с патриотичных обывателей. Плюс подчиненные заведующего «армией дронов» вице-премьера Федорова. И все они ревниво оберегают свою поляну от набегов посторонних. «Это наша корова и доим ее только мы».

Но ведь и местные власти тоже хотят что-то украсть. И в итоге крадут на том, на чем могут. На елках, например. Или на стадионах и прочем благоустройстве.

Сеть обошли фото и видео роскощных новогодних елок в Харькове и Одессе, а в Киеве устроили настоящее шоу из включения дорогостоящей иллюминации на главной новогодней елке Украины на Софиевской площади.

Активисты, конечно, возмущены. Но людям нравится. И этих людей можно понять – в обстановке уныния и безнадеги какой-никакой, а праздник. В отсутствие обещанных перемог перемоги посполитым доступны хотя бы зрелища.

Может, для многих – это последняя новогодняя елка в их жизни. А дальше – мобилизация и смерть в окопе под Авдеевкой.