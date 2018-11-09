ЕС пожурил Украину за коррупцию, но похвалил за убийство медицины и образования

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан выразил недовольство “регрессом” Украины на пути реформ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Есть некоторые сферы, где наблюдается определенный регресс в нашем сотрудничестве с вашей стороны. Я думаю, тут наша позиция ясна. В энергетике мы не видим возможности оставить все без изменения», — сказал Хан на встрече с премьером Гройсманом в пятницу в Киеве, сообщает Правительственный портал.

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По его словам, также Украине необходимо продолжать борьбу с коррупцией.

Вместе с тем, Хан поблагодарил правительство Украины за проведенные непопулярные и антисоциальные реформы, в частности, здравоохранения и образования.

«Были проведены не всегда популярные вещи, в частности, что касается повышения тарифов для населения, что позволило достичь соглашения с МВФ, что открыло путь для макрофинансовой помощи ЕС», — добавил еврокомиссар.

Позже в своем микро-блоге в Twitter Хан написал, что на встрече с Гройсманом подчеркнул необходимость дальнейших реформ, в частности, сфере экономики.

«Подчеркнул, что мы должны увидеть больше реформ в экономике, энергетике и борьбы с коррупцией», — добавил еврокомиссар.