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ЕС пожурил Украину за коррупцию, но похвалил за убийство медицины и образования
Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан выразил недовольство “регрессом” Украины на пути реформ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
«Есть некоторые сферы, где наблюдается определенный регресс в нашем сотрудничестве с вашей стороны. Я думаю, тут наша позиция ясна. В энергетике мы не видим возможности оставить все без изменения», — сказал Хан на встрече с премьером Гройсманом в пятницу в Киеве, сообщает Правительственный портал.
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По его словам, также Украине необходимо продолжать борьбу с коррупцией.
Вместе с тем, Хан поблагодарил правительство Украины за проведенные непопулярные и антисоциальные реформы, в частности, здравоохранения и образования.
«Были проведены не всегда популярные вещи, в частности, что касается повышения тарифов для населения, что позволило достичь соглашения с МВФ, что открыло путь для макрофинансовой помощи ЕС», — добавил еврокомиссар.
Позже в своем микро-блоге в Twitter Хан написал, что на встрече с Гройсманом подчеркнул необходимость дальнейших реформ, в частности, сфере экономики.
«Подчеркнул, что мы должны увидеть больше реформ в экономике, энергетике и борьбы с коррупцией», — добавил еврокомиссар.
Метки: Еврокомиссар Йоханнес Хан, ЕС, колониальная демократия, Украина
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