«Ещё строить и строить»: купить недвижимость в Крыму трудно даже во время СВО

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Крупные инвесторы ищут в Крыму дешевые проекты, тогда как простые сограждане стараются использовать льготные ипотечные программы для покупки недвижимости у моря.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщила директор агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, инвестиционные проекты есть, и есть инвесторы, которые в постоянном поиске, рассчитывая на то, что можно в такой период специальной военной операции с собственниками договориться о большой скидке или там забрать за бесценок, раз такая ситуация. И люди ищут интересные объекты для своего бизнеса, потому что говорят: так будет не всегда, надо готовиться уже к активной жизни. Вот такое мнение у инвесторов есть. Правда найти копеечные инвестпроекты не получается. Крым небольшой, и задёшево тут никто ничего не хочет отдавать», – подчеркнула она.

В то же время простые граждане предпочитают вкладывать в покупку недвижимости, чтобы после сдавать в наём отдыхающим.

«Так как сейчас работает господдержка в ипотеку для новостроек, в том числе семейная, конечно, люди вкладывают в новостройку. Деньги инфлиируют – выгодно платить такую низкую ипотеку. Она постепенно выплатится, а квартира будет, для сдачи или внуку. Поэтому застройщики не страдают от недостатка клиентуры, всё по плану. Тем более проектное финансирование, банки деньги дают. Им надо там определённое количество объектов продать. Поэтому инвесторы в жильё новостроечное есть и будут, пока будут льготные программы по ипотеке», – отметила Массальская.

«Все раскупается. У нас нет темных окон после того, как дом сдался. Люди там живут, сдают, всё работает. Нам современные проекты нужны. Ведь Севастополь город давний, тут «хрущёвки», много такого фонда, где уже больше 50 лет квартирам. Конечно, потребительские предпочтения идут вперёд. Люди хотят жить в современных квартирах. Поэтому надо строить», – заключила эксперт.