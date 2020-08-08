Евгений Минченко: «У России в Белоруссии патовая ситуация»

08.08.2020, Москва, Елена Острякова

Возможны ли в Белоруссии дворцовый переворот и транзит по «молдавскому варианту», примкнет ли бывший союзник к антироссийскому фронту на западной границе, станет ли белорусская Площа триггером протестов в России?

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал известный российский политолог Евгений Минченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Означали ли инцидент с задержанием россиян и агрессивное выступление Лукашенко перед парламентом разворот Белоруссии спиной к России?

Лично Лукашенко не рассматривает свои резкие высказывания в адрес России как разворот спиной к ней. Для него характерно восприятие любых вербальных интервенций как чего-то не значимого. «Ну да, я сказал, что Россия плохая, но мы же родные люди, все простим, все вернем, ничего страшного в этом нет».

В России по-другому. Это воспринимается как очевидно недружественный жест. Россия попала в пат. Потому что пророссийских сил сегодня в Белоруссии нет, их каленым железом выжигали все последние годы. Лукашенко настаивал на том, что он единственный пророссийский политик в Белоруссии. И это проблема. Потому что есть большое количество антироссийских политических проектов, подпитываемых с Запада, и есть Лукашенко, который перенял их риторику.

Многие считают, что интервью Лукашенко Гордону – это такая оригинальная форма открытого послания Путину и России. Согласны ли вы с такой оценкой?

Интервью Лукашенко Гордону – это такой странный способ извиниться. Обратите внимание, что Лукашенко походя кинул кусочки грязи и в Януковича, и в покойного Ельцина, и в Зеленского. А Путин – старший брат, он молодец, но вот только окружение его подводит, а в принципе Путин у него в позитиве.

Да, кстати, в негативе с российской стороны Дмитрий Медведев, которого Лукашенко сильно недолюбливает со времен медведевского президентства, и Михаил Бабич, которому он тоже, так сказать, передал завуалированный «привет». Вот это люди, которых он не любит. А еще людей из организаций «Газпрома». Вот они что-то там мутят, а Путин молодец.

Как вы считаете, «33 богатырей» отпустят, и когда?

Я думаю, что «33 богатырей», конечно же, отпустят, но видимо, через какое-то время. Собственно, были уже прецеденты, например, дело «Белого легиона» (запрещенная в Белоруссии радикальная организация – ред.), очень громкое, когда людей обвиняли в терроризме, а потом в связи с отсутствием доказательств, выпустили. Я думаю, что после разговора в пятницу Путина и Лукашенко этот вопрос тоже будет решен.

Как Россия должна реагировать на официальные итоги президентских выборов? Может ли она их не признать?

Что касается официальных итогов выборов, судя по тем темпам досрочного голосования, которое организует команда Лукашенко, он уже к вечеру субботы будет победителем в первом туре. Был рекорд в свое время 31% досрочно проголосовавших – я думаю, что они его побьют. А что касается признания результатов, я думаю, что Россия, конечно же, будет использовать их для расторговки. Проблема только в том, что Лукашенко может пообещать все, что угодно, но будет ли он это выполнять, – потому что обещаний уже было очень много.

Будет ли официальная Россия реагировать на белорусскую Площу так же, как и на украинский Майдан, поддерживая официальную власть?

Россия ни в коей мере, конечно же, не будет поддерживать подобного рода методы. Это один из краеугольных камней идеологии современной российской власти. С другой стороны, если вдруг, паче чаяния, белорусская Площа победит, Россия будет работать с действующей властью. Собственно, прецеденты уже были. Россия в свое время признала выбор Порошенко, чего, на самом деле, могла бы и не делать. На мой взгляд, это, может быть, было бы более правильным шагом, но, тем не менее, Порошенко был признан. Я думаю, вероятность победы Площи невелика, но существует. Если она вдруг победит, Москва будет разговаривать. Но сами эти методы Россия ни в коем случае поддерживать не будет.

Возможен ли в Белоруссии дворцовый переворот?

Такая вероятность есть, но она невелика, потому что Лукашенко целенаправленно «перетрахивает» свои кадры, регулярно тасует людей и устраивает чистки в руководстве силовых структур. Технически это сложная история. Может случиться предательство в ситуации Майдана, такая вероятность существует, но, на мой взгляд, не очень высокая. Потому что для предательства со стороны силовых структур, нужны переговорщики с другой стороны, которые давали бы гарантии безопасности. Так это было, например, на Украине и в 2004, и в 2014 году, когда выходцы из силовых структур в рядах оппозиции вели переговоры с силовиками, говорили «да ладно, не волнуйтесь, все нормально будет, вы останетесь на своих местах и даже получите повышение». В Белоруссии, как я понимаю, такого рода переговорщиков нет.

Возможен ли в Белоруссии «молдавский вариант», когда Россия и Запад договорятся об отстранении Лукашенко?

Что касается Молдавского варианта, в Белоруссии, он мне представляется маловероятным. В Молдавии все-таки был понятный механизм, а именно – парламентские партии, которые договорились между собой при гарантиях внешних игроков (России, США и Евросоюза). Основным оппонентом был Плахотнюк, и его убрали. Но Плахотнюк имел власть неформальную, его влияние строилось на сложной системе кулуарных договоренностей, а Лукашенко, все-таки, – это избранный президент, и нет легального механизма, который бы обеспечивал подобного рода договоренности. Россия настаивает на легальности, на формальных юридических процедурах, поэтому, я думаю, что это крайне маловероятно.

Какова судьба Союзного государства после президентских выборов в Белоруссии?

Судьба союзного государства после выборов, на мой взгляд, печальна. То есть, более глубокой интеграции не будет. В то же время, у Союзного государства есть огромное количество плюсов, и если даже в нынешнем виде оно будет сохранено, это тоже неплохо. Четыре свободы передвижения: рабочей силы, товаров и так далее, – это вещь хорошая. И Евразийский экономический союз – это хорошая штука. Беда только в том, что нынешнее председательство Белоруссии в ЕАЭС выглядит как лоббизм одной конкретной страны против интересов России, а не как попытка согласовывать все интересы этой структуры. Я считаю, что господин Мясникович (председатель коллегии Евразийской экономической комиссии – ред.) худший руководитель ЕАЭС за всю историю существования этой организации.

Если «Люблинский треугольник» (антироссийское объединение Польши, Литвы и Украины) превратится в квадрат, насколько это серьезная опасность для безопасности России?

Эта история про воссоздание Речи Посполитой и Великого княжества Литовского – это то, что регулярно прокидывают люди, близкие к Лукашенко. Конечно, это будет очень серьезный вызов для России, если выстроится конфигурация, грубо говоря, семнадцатого-шестнадцатого века – угрожающая интересам России коалиция Польши, Литвы, Украины и Белоруссии. Я думаю, что реальность этого достаточно ощутимая, то есть, это не мифический проект. Но другое дело, что реализован он может быть только после Лукашенко, хотя Лукашенко и может стать человеком, который подготовит этот разворот.

После всех антироссийский демаршей только КПРФ продолжает поддерживать Лукашенко. Что это означает для партии внутри России?

Я думаю, их позиционирование как партии, поддерживающей Лукашенко, им, конечно же, в плюс. И вот почему. Долгие годы существовал режим «теплой ванны» для Лукашенко в российских СМИ и запрет на негатив. В эпоху кризисов он вдруг отменялся, и мы получали какие-то всплески антилукашенковских материалов, которые опять же, сменялись таким вот сиропным позитивчиком. Поэтому у Лукашенко хорошие рейтинги в России.

Опять же на российские деньги длительное время региональные российские СМИ ездили в Белоруссию и получали позитивную информацию о белорусской модели, тиражировали ее. Это нельзя недооценивать, потому что региональные СМИ пользуются высоким уровнем доверия.

Собственно за счет этого Лукашенко – самый популярный зарубежный лидер в России, и кстати, в Украине тоже. Поэтому, если у кого-то в голове есть связка КПРФ-Лукашенко (я думаю, на самом деле, ее нет у избирателей), то это коммунистам только в плюс.

Есть ли опасность, что белорусская Площа вызовет взрыв протестных настроений в России?

В России сформировалось негативное отношение к украинским майданам, особенно 2014 года, и последовавшей за ним гражданской войны на Украине, и огромных человеческих жертв. Думаю, что все-таки подобного рода технологии основной массой избирателей воспринимаются негативно. Но, тем не менее, это может стать сигналом для радикальной части оппозиции. И, конечно же, я думаю, что этот риск надо учитывать, но я не считаю его очень большим. Все-таки, негативный образ Майдана у нас вполне обоснованно сформировался в головах у избирателей.