Евроатлантисты аплодируют сделке по недрам: «накачка Киева американским оружием продолжится»

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Сделка по недрам между Киевом и Вашингтоном даёт надежду на то, что американцам теперь в любом случае придётся поддерживать Украину оружием, тогда как Евросоюзу можно будет сосредоточиться только на экономической составляющей вопроса.

Об этом на площадке Европарламента заявил научный сотрудник Немецкого общества внешней политики (DGAP) Маркус Йегер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сделка по добыче полезных ископаемых со временем может дать США экономическую выгоду на Украине. Хотя, я думаю, экономические преимущества этой сделки для США сильно преувеличены. Но, по крайней мере, это даёт США больше возможностей для дипломатического влияния на Украине, и, конечно, в этом смысле у них есть интерес в стабилизации ситуации на Украине. Конечно, вопрос, на каких условиях и каким образом, но, возможно, в будущем, это может показаться оптимистичным, но США будут оказывать большую военную поддержку Украине, в то время, как Европа возьмёт на себя экономическую сторону вопроса», – рассуждал Йегер.

В свою очередь старший эксперт по внешней политике Марцин Валецки рассыпался в комплиментах в адрес Киева за подписание сделки.