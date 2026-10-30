Экс-аналитик ЦРУ: «Проблемы Украины на поле боя усугубляются всё больше»

Игорь Шкапа.  
30.10.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Еще несколько недель назад западная пропаганда уверяла, что ситуация в войне с Россией меняется в пользу Украины, но теперь резко сменила пластинку.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб, ныне директор по большой стратегии (Grand Strategy) в американском Институте Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще несколько недель назад западная пропаганда уверяла, что ситуация в войне с Россией меняется...

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«Ситуация на поле боя для Украины выглядит неважно. Всего несколько недель назад западные СМИ продвигали нарратив о том, что темпы войны сместились в сторону Украины, что Украина побеждает. А теперь вдруг мы видим совершенно другую картину.

Мы получаем статьи бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта о том, насколько плачевна ситуация на Украине, и насколько Соединенным Штатам и Европе необходимо инвестировать в усиление своего участия и в поддержку военных усилий Украины, иначе Украина проиграет.

А еще у нас есть [иноагент] Гарри Каспаров, всего несколько дней назад опубликовавший статью в The Telegraph в Великобритании, в которой, по сути, говорилось, что если Запад не будет готов идти ва-банк и дать отпор России и Украине, Украина проиграет», – сказал Биб.

Он считает, что главную проблему для Украины создает не ситуация на линии фронта, а стратегическая воздушная кампания России.

«Проблемы у Украины действительно очень серьезные в стратегической воздушной кампании. У них большая проблема с людскими ресурсами. Думаю, это было очевидно уже давно, но отсутствие противовоздушной обороны против российских ракетных и планирующих бомб, а также ударов реактивных беспилотников — это настоящий кризис для украинцев, особенно в преддверии зимы», – предупредил гость эфира.

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