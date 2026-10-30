Украинский дипломат напуган постом Илона Маска
Украинские военные действительно нарушили соглашение об использовании спутниковой системы «Старлинк».
Об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Пристайко говорит, что «война ведется в наших головах», а руководство Украины настолько сильно, насколько уверенно чувствует себя тыл.
«Они пробуют, тестируют границу упрямства украинцев. И вот это то, что есть в названиях, это не где ведется война. То, что от нас там хотят всякие Маски и все остальные. Вы же посмотрите, мы с радостью написали, все СМИ, что восстановлен «Старлинк».
Я не поленился, полез почитать его [Илона Маска] сообщение. Он написал, что, украинские вооруженные силы нарушили использование коммерческого продукта. В принципе, честно говоря, в этом что-то тоже есть, потому что это коммерческий продукт», – сказал он.
«Но очень интересное завершение. Он в конце написал, что я восстанавливаю, но вообще-то я против этих разжигателей войны, горите вы в аду. И я, честно говоря, задумался, кого он подразумевает под разжигателями войны, которые должны, по его мнению, гореть в аду. Боюсь, что он имет в виду нас», – опасается Пристайко.
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