«Мы сильно опоздали с началом переговоров» – киевский юрист

Вадим Москаленко.  
30.10.2026 19:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киеву нужно срочно идти на любые мирные переговоры, потому что дальше положение Украины будет становиться только хуже.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявила заслуженный юрист Украины и экс-замглавы администрации Виктора Ющенко Марина Ставнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву нужно срочно идти на любые мирные переговоры, потому что дальше положение Украины будет...

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«Наша власть обязана сделать всё, чтобы результат переговорного процесса наконец был реальным. Потому что поздно начали говорить [о необходимости мира].

Когда возник феномен Лёши Гончаренко (в списке террористов в РФ) [он предложил отказаться от части территорий ради сохранения бандеровского режима], у меня к нему была одна претензия, не по содержанию: почему так поздно? Почему мы не вели диалог до этого, не так чтобы публиковать эфемерные планы?», – сказала Ставнийчук.

«Почему мы не вели переговоры в тот период, когда у нас не уничтожали энергетику и всю социальную инфраструктуру? Тогда были намного более удобные условия.

И чем дальше, тем сложнее украинской власти будет вести переговорный процесс. Потому что геополитическая ситуация в мире чрезвычайно сложная», – добавила она.

Напомним, накануне Верховная рада решила не признавать новый состав Госдумы России, что обрывает возможность межпарламентских переговоров.

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