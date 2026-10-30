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Киеву нужно срочно идти на любые мирные переговоры, потому что дальше положение Украины будет становиться только хуже.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявила заслуженный юрист Украины и экс-замглавы администрации Виктора Ющенко Марина Ставнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша власть обязана сделать всё, чтобы результат переговорного процесса наконец был реальным. Потому что поздно начали говорить [о необходимости мира]. Когда возник феномен Лёши Гончаренко (в списке террористов в РФ) [он предложил отказаться от части территорий ради сохранения бандеровского режима], у меня к нему была одна претензия, не по содержанию: почему так поздно? Почему мы не вели диалог до этого, не так чтобы публиковать эфемерные планы?», – сказала Ставнийчук.

«Почему мы не вели переговоры в тот период, когда у нас не уничтожали энергетику и всю социальную инфраструктуру? Тогда были намного более удобные условия. И чем дальше, тем сложнее украинской власти будет вести переговорный процесс. Потому что геополитическая ситуация в мире чрезвычайно сложная», – добавила она.

Напомним, накануне Верховная рада решила не признавать новый состав Госдумы России, что обрывает возможность межпарламентских переговоров.