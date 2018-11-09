Еврокомиссар отчитал Украину за невыполнение финансовых обязательств

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украина выполнила только одно условие контракта “реформ ради инвестиций”, предусматривающего выделение 50 млн евро, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в Киеве заявил Еврокомиссар Йоханнес Хан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает “Правительственный портал.

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“Есть одна вещь, проблема, которой я хотел бы поделиться, потому что я не хотел бы скрывать свое разочарование. У нас был этот контракт „реформ ради инвестиций“ на 50 млн евро поддержки для некоторых сфер, в частности сферы частных инвестиций, он должен был обеспечить поддержку”, — отметил Хан.

Так, контракт или договор “по реформам ради инвестиций” предусматривал предоставление Украине 50 млн евро в этом году для улучшения роста экономики и увеличения инвестиций, если Украина выполнит три основных требования блока. Условия касались: регулирования в сфере энергетики, бизнес-омбудсмена и э-декларирования состояния антикоррупционных активистов.

“К сожалению, было выполнена лишь одно условие, и мы могли бы выплатить только 10 млн — другие 40 млн евро, как я понимаю, мы потеряли. Это не то, чем мы довольны”, — сказал Еврокомиссар.