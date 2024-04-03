Европа отвернётся от Украины в канун выборов в ЕС – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
03.04.2024 20:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В канун выборов европейские политики будут отказываться от дальнейшей поддержки Украины, которая не способна показать каких-то результатов на поле боя.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В канун выборов европейские политики будут отказываться от дальнейшей поддержки Украины, которая не способна...

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«Европа уже включилась в избирательный процесс. В июне выборы, и они уже думают о том, каким образом сохранить лицо перед избирателями. Если бы Украина демонстрировала какие-то успехи на поле боя, европейские лидеры кричали бы: «Это всё благодаря нам и нашей поддержке».

Сейчас же любая инициатива относительно поддержки Украины наталкивается на вопросы избирателей: «А где результат за два года той помощи, которую мы оказывали? И вообще, сколько это будет длиться?» – сказал Бондаренко.

«Поэтому, они стараются делать всё, чтобы только этот конфликт не повлиял на их электоральные возможности. Сейчас Европейские политики говорят, что они себя потом покажут, когда надо будет отстраивать Украину», – добавил он.

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