04.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия, терроризм, экстремизм
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Европа переживает атаки исламистов, которые терроризировали сербов более 20 лет назад – политолог


Боснийско-сербский политолог Драгомир Анджелкович считает, что в Европе начинаются те процессы, которые происходили в Югославии в 90-х.

Об этом эксперт заявил РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новые террористические атаки, с которыми мы столкнулись в Вене, показывают, что исламистская активность в Европе перешла на совершенно иной уровень, – считает Анджелкович. – Это настоящие наземные боевые действия с участием организованных боевых подразделений, которые терроризируют большие города».

По мнению политолога, то, что происходило в начале 90-х в Республике Сербской и в конце 90-х в Косово, сейчас «через большую дверь» проникло и в Западную Европу.

«Новые поколения исламистов перенимают форму деятельности своих единомышленников-предшественников, действовавших на Балканах более двадцати лет назад. Только сейчас Европа начинает осознавать, что именно сербы были первыми защитниками Европы от исламского радикализма», – заключил эксперт.

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