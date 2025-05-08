Европейцы могут забыть о визитах в Киев, если Москва будет атакована в День Победы
Россия обязательно ответит на попытку атаковать ее в День Победы, но этот ответ будут подавать «холодным».
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В случае, если все-таки 9 мая они предпримут какие-то провокационно-террористические действия, как мы будем отвечать? Честно говоря, насколько я помню, 25 лет правления Владимира Путина Россия никогда не предпринимала никаких резких шагов, основываясь исключительно на эмоциях. Вот что-то там произошло, и мы тут же в горячке начинаем махать руками направо-налево – это не стиль президента Российской Федерации. Поэтому я думаю, что ответка будет обязательно, но она не будет молниеносной, такое блюдо Владимир Владимирович любит подавать холодным, но в перспективе я думаю, что как минимум европейские лидеры вполне могут забыть о безоблачных поездках в Киев на поезде.
Москва ни разу не наносила удары по украинской столице, когда различные функционеры ЕС, НАТО приезжали на Украину и что-то там решали, о чем-то там переговаривались… Поэтому, я думаю, что, если российская столица будет атакована во время празднования Дня Победы, вполне можно об этой негласной традиции не бить по Киеву во время присутствия европейских чиновников забыть и вообще не обращать на это внимания», – заявил Коц.
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