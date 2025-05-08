Европейцы могут забыть о визитах в Киев, если Москва будет атакована в День Победы

Россия обязательно ответит на попытку атаковать ее в День Победы, но этот ответ будут подавать «холодным».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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