«Какие переговоры? Мы уже превратили Россию в наш полигон» – осмелевший гей-бандеровец

Игорь Шкапа.  
07.08.2026 17:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 508
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украина и Запад отрабатывают на России технологии для будущей войны.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Запад отрабатывают на России технологии для будущей войны. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«История с тем, что Украина – это полигон, закончилась. Теперь таким же полигоном для Украины и ее союзников является территория Российской Федерации. Мы на этой территории отрабатываем новые военные технологии.

Да, Украина – это тир для России, но и Россия – теперь тир для Украины и ее союзников. Полигон для будущих войн. И это очень тяжелая ситуация, когда ты имеешь дело с двумя полигонами, как вы понимаете. Но другого выхода, если кто хочет дожить до окончания войны, не существует в природе», – рассуждал пропагандист.

Он недоволен, что со стороны простых украинцев звучат призывы к переговорам с Россией.

«Меня бесит, когда я читаю в социальных сетях: «Ой, пусть наша власть, пусть Зеленский начнет переговоры с Путиным». Да как же вы не можете понять, что никто вас в России за людей не считает?! Никто никаких переговоров с вами не собирается вести.

Вы самые обычные сепаратисты, которых нужно наказать, а территорию вернуть в родную гавань. И если вы этого не хотите, вас просто прибьют на этой территории, от вас, и от ваших родителей, от ваших детей мокрое место останется. Не хотите этого, значит, нужно бить по России», – агитировал Портников.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Какие переговоры? Мы уже превратили Россию в наш полигон» – осмелевший гей-бандеровец

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора