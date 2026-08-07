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Украина и Запад отрабатывают на России технологии для будущей войны.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с тем, что Украина – это полигон, закончилась. Теперь таким же полигоном для Украины и ее союзников является территория Российской Федерации. Мы на этой территории отрабатываем новые военные технологии. Да, Украина – это тир для России, но и Россия – теперь тир для Украины и ее союзников. Полигон для будущих войн. И это очень тяжелая ситуация, когда ты имеешь дело с двумя полигонами, как вы понимаете. Но другого выхода, если кто хочет дожить до окончания войны, не существует в природе», – рассуждал пропагандист.

Он недоволен, что со стороны простых украинцев звучат призывы к переговорам с Россией.