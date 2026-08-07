«Какие переговоры? Мы уже превратили Россию в наш полигон» – осмелевший гей-бандеровец
Украина и Запад отрабатывают на России технологии для будущей войны.
Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«История с тем, что Украина – это полигон, закончилась. Теперь таким же полигоном для Украины и ее союзников является территория Российской Федерации. Мы на этой территории отрабатываем новые военные технологии.
Да, Украина – это тир для России, но и Россия – теперь тир для Украины и ее союзников. Полигон для будущих войн. И это очень тяжелая ситуация, когда ты имеешь дело с двумя полигонами, как вы понимаете. Но другого выхода, если кто хочет дожить до окончания войны, не существует в природе», – рассуждал пропагандист.
Он недоволен, что со стороны простых украинцев звучат призывы к переговорам с Россией.
«Меня бесит, когда я читаю в социальных сетях: «Ой, пусть наша власть, пусть Зеленский начнет переговоры с Путиным». Да как же вы не можете понять, что никто вас в России за людей не считает?! Никто никаких переговоров с вами не собирается вести.
Вы самые обычные сепаратисты, которых нужно наказать, а территорию вернуть в родную гавань. И если вы этого не хотите, вас просто прибьют на этой территории, от вас, и от ваших родителей, от ваших детей мокрое место останется. Не хотите этого, значит, нужно бить по России», – агитировал Портников.
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