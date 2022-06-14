Европейцы ведут переговоры с Роскосмосом о совместном освоении Марса

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Европейское космическое агентство (ESA) заявило, что провело переговоры с российским космическим агентством Роскосмос по поводу миссии марсохода ExoMars для поиска признаков жизни на поверхности Марса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Пресс-служба ESA подтвердила переговоры с россиянами в электронном заявлении, но не дала никаких указаний на результаты. Отмечается, что обновление может быть после запланированного заседания Совета ЕКА в среду, 15 июня.

В марте европейское космическое агентство сообщило, что приостанавливает сотрудничество с Роскосмосом из-за их совместной программы ExoMars из-за вторжения России на Украину и санкций против Москвы.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тогда же заявил российскому информационному агентству ТАСС, что ЕКА проконсультирует своих членов после переговоров, но добавил, что шансы на возобновление сотрудничества низкие.

“Если они встретятся на полпути и скажут, что согласны, то миссию можно реализовать”, – цитировало Рогозина агентство ТАСС.

По тогдашним словам Рогозина, шансы на положительный ответ от членов ЕКА были низкие, 7-8%. А вероятным сроком запуска Рогозин называл 2024 год.

В апреле Рогозин заявил, что возобновление совместных космических проектов станет возможным только после отмены западных санкций против Москвы.

Россия также участвует вместе с Западом в Международной космической станции, крупнейшем искусственном объекте в космосе. В мае ЕКА заявила, что не ожидает, что Россия прекратит совместную эксплуатацию станции.