Евросоюз прислал Лукашенко «чёрную метку» – как Януковичу

09.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко обратился к жителям Белоруссии с призывом не повторять ошибок Украины и не поддерживать переворот, во главе которого будут прозападные политики.

В то время как Александр Лукашенко предпочитал в ходе избирательной кампании нагнетать истерию вокруг «российского вмешательства», для хорошо знакомых с историей украинского Майдана очевидно, что дестабилизация в Минске готовится руками Запада.

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Журавко обратил внимание, что, как и в 2014 году на Украине, Германия, Франция и Польша призывают теперь уже Лукашенко «уважать волю оппозиции».

«Заявления почти слово в слово. Тогда к Януковичу. Сейчас к Лукашенко. То есть более показательный и четкий посыл Батьке и придумать сложно, но нет, он будет продолжать хмурить брови на «российских диверсантов», фактически прямым текстом заявляя о поддержке наследников УПА, которые в Войну убивали женщин и детей Хатыни, и других белорусских сел, а сегодня бомбят женщин и детей Донбасса, и пытаться, сидя на двух стульях, заручится поддержкой Европы… Звоните Виктору Фёдоровичу, Александр Григорьевич – он вам расскажет о «черной метке», коей является «призыв трех стран». «Матрицу» как будто смотрю – просто тотальное дежавю с тем, как уничтожалась моя Родина», – пишет украинский политик в своем блоге.

Он публикует специальное видеообращение к жителям Белоруссии с кадрами с украинского Майдана.

«Каждый белорус, россиянин, должен посмотреть это видео. Любые безграмотные действия приводят к трагическим переменам. Особенно, когда народ делает необдуманные шаги и идет на, так называемые, революции с призывами свергать власть, выходить на улицы, якобы с мирными действиями. Не понимая, что их используют какие-то лже-политики, лже-демократы. Вот Украиной и людьми уже попользовались и получили разруху. Так вот, если и вы клюнете на европейскую демократию и американские ценности, вы получите то, что получила Украина. И ваше будущее будет печально: разруха, бедность, хаос, бандитизм, коррупция, вымирание», – предостерегает Журавко.