Евросоюз сам отдаст Прибалтику России, – Вассерман

Евросоюз будет готов отдать России Прибалтику добровольно в случае успеха ВС РФ на Украине.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вассермана, официальный Брюссель уже выкачал из Прибалтики все постсоветские ресурсы, и может отдать ее снова на восстановление Россией.

«Закончим с Украиной, Европейский союз сам нам с удовольствием отдаст Прибалтику. Он может исключить эту часть из себя. Они уже выжали из Прибалтики все вкусности, что там были. Сейчас Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях. Единственное, для чего Прибалтика нужна Европейскому союзу – это в качестве дешевой, хотя и достаточно квалифицированной рабочей силы. Но и этот ресурс тает на глазах, сейчас большая часть тех, кого можно так использовать, уже обитают за пределами Прибалтики. Стариков и пенсионеров, и земли с разваливающейся инфраструктурой Брюссель вполне может отдать нам, чтобы мы снова вкладывали свои деньги в их реанимацию», – заявил Вассерман.