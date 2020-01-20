Филарет: Епифаний играет на руку Москве

20.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Действия легшего под Фанар предстоятеля раскольничьей «ПЦУ» Епифания – выгодны Москве.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава раскольничьего «Киевского патриархата» Филарет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что я Москву не поддерживаю, потому что Москва хочет владеть Украинской Православной Церковью, то есть, чтобы киевская метрополия была в составе Московского Патриархата. А я борюсь за то, чтобы украинская церковь была независимой и от Москвы, и от Константинополя. Потому обвинять меня, что я поддерживаю Москву, нет никаких оснований.

То, что разделение Киевского патриархата приносит пользу Москве, это правда, так как, если бы мы были едиными, то, благодаря этому единству, к нам бы присоединялись епископы и духовенство, и верующие Московского Патриархата. А из-за того, что ПЦУ попала в зависимость от греков, процесс присоединения к Киевскому патриархату остановился. И тот же митрополит Сафроний сказал: зачем нам менять зависимость от Москвы на зависимость от греков?» – рассуждает раскольник.

«Значит, причина того, что к нам не присоединяется, не потому что патриарх стал на стороне Москвы, а потому что ПЦУ подчинилась грекам. Вот и причина. А для того, чтобы в какой-то мере дискредитировать правду, которую я отстаиваю, говорят: Филарет стал на сторону Москвы. Не стал Филарет на сторону Москвы, но то, что делает Епифаний, выгодно для Москвы», – заявил Филарет.