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01.04.2021, Москва, Андрей Косинов
 
Дзен, Политические репрессии, Россия, США
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Фонд Борьбы с репрессиями: Арест Пола Миллера — преследование по политическим мотивам


Консервативный блогер Пол Миллер, известный в соцсетях как The Gypsy Crusader, арестован ФБР в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида.

В США ФБР арестовало консервативного активиста и блогера Пола Миллера. Официальной причиной называют незаконное владение огнестрельным оружием. Но как считает Фонд Борьбы с репрессиями, в этом аресте есть признаки преследования по политическим мотивам.

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Спровоцировать ФБР на предъявление надуманных обвинений могла ярко выраженная антилиберальная риторика активиста и его популярность в соцсетях, в том числе на платформе Telegram.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями уже приступила к изучению материалов дела Миллера в целях оценить законность обвинений, которые ФБР выдвинули против него. Представители Фонда уже обратились к президенту США Джозефу Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену, генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю за разъяснениями.

Группа намерена отстаивать права активиста на защиту от политических преследований и оказать ему поддержку в том случае, если выяснится, что обвинения против  Пола Миллера нарушили его гражданские права.

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