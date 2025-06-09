Генетический гитлеровец Мерц заходится в антироссийском угаре – Лавров
Канцлер германии Фридрих Мерц – идеологический гитлеровец, который до сих пор думает о покорении всей Европы.
Об этом на «Форуме будущего 2050» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недавно Мерц зашёлся в угаре в одной из своих речей, и сказал, что нужно Россию остановить, «Мы опять сделаем Германию военной силой номер один в Европе». Я не знаю, понимал ли он, что в этом контексте означает слово «опять». Но он потом добавил, что Россия на Украине не остановится и будет завоевывать всю Европу.
Он судит по себе, у него остался менталитет гитлеровской Германии, которой нужны были территории, чтобы получить доступ к природным богатствам, а большинство людей определенных этнических норм и форм, они просто уничтожали. И вот он пытается о нас думать, исходя из этих своих генетических инстинктивных оценок и планов», – сказал Лавров.
Он напомнил, что СВО ведётся не за территории, а ради людей, «предки которых столетиями жили на этих землях, создавали там города», и которых постмайданная власть объявила нелюдями.
«Это сделал и Зеленский в сентябре 2021 года, отвечая на вопрос, что он думает о людях по ту сторону, в Донбассе. Он сказал: «Есть люди, а есть существа, если ты живешь на Украине и думаешь, что ты как бы принадлежишь русской культуре, мой совет ради безопасности и счастья детей и внуков, проваливай в Россию». Они, кстати, собственно говоря, и послушались его. Провели референдумы и, как он говорит, повалили в Россию.
Вот, о чем речь. И когда в русском городе Одесса памятник Екатерине, основательнице города, киевский нацистский режим игнорируя протесты горожан сносит, а через неделю ЮНЕСКО объявляет историческую часть Одессы, где этот памятник и стоял, всемирным культурным наследием? Что мы теперь должны думать о ЮНЕСКО? Как можно так опозориться?», – подытожил он.
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