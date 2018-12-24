Генсек ОБСЕ назвал “провокацией” создание “Церкви Порошенко”

24.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил опасения относительно ухудшения отношений между Украиной и Россией из-за того, что обе стороны провоцируют друг друга. В частности провокациями с украинской стороны он считает создание так называемой “Православной церкви Украины” и языковые законы, ущемляющие права русофонов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.с

Глава ОБСЕ отметил, что в отношениях между государствами может возникнуть цепная реакция.

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“Там, где у них возникают отдельные очаги, когда-либо вольно или невольно произойдет эскалация”, — рассказал Гремингер в интервью изданию Osnabrücker Zeitung.

“Это вписывается в более широкую картину украинской-российских отношений с целым рядом других вопросов: законодательство о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выборы в двух восставших республиках и ситуация вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Повсюду мы видим: ситуация или в застое, или вяло раскачивается”, — подчеркнул он, отметив, что в Украине и России “отсутствует политическая воля для примирения”.