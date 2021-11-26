«Географический кретинизм»: крымский политолог о претензиях Украины к Испании

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Новости Украины

Министерство образования и профессиональной подготовки Испании одобрило учебник для шестых классов, в котором Крым обозначен как часть Российской Федерации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», карта напечатана в учебнике «Социальные науки» издания «Edelvives» для шестых классов средней школы.

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МИД Украины уже высказал по этому поводу озабоченность и потребовал от испанских властей исправить «ошибку» и изъять весь тираж из оборота.

«Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пиларк Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства «Edelvives» о принадлежности Крымского полуострова РФ. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим Министерством таких учебников для учебных заведений Испании», – говорится в сообщении МИД.

По мнению крымского политолога Ивана Мезюхо, подобные заявления украинских дипломатов говорят об их «географическом кретинизме».

«Украинское дипломатическое ведомство занимается откровенным географическим кретинизмом, когда реагирует на каждый факт публикации правдивой карты Российской Федерации, где Крым изображен неотъемлемой частью российского государства. Украинские дипломаты даже не понимают, что своей русофобской риторикой на эту тему они лишь привлекают внимание мировой общественности к теме российского статуса Крыма и справедливой принадлежности полуострова к Российской Федерации.

То есть, по большому счету, они достигают обратного эффекта, а не того, ради чего устраиваются эти антироссийские ноты протеста, комментарии и заявления. По большому счету, сотрудники дипломатического ведомства Украины ведут себя как двоечники-первокурсники», – заявил Мезюхо в комментарии «ПолитНавигатору».