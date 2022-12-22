Глашатай Коломойского требует «переноса боевых действий на территорию России»

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«Одной из важнейших проблем, которую должен решить Зеленский во время этого и последующих визитов в Вашингтон – это перенос боевых действий на территорию России».

Об этом пишет в своем блоге депутат Верховной рады Александр Дубинский, считающийся представителем группы олигарха Игоря Коломойского в украинском парламенте.

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«Прежде всего, за счёт ракет средней и высокой дальности, а также авиации», – уточняет Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война не должна и не может быть замкнута только на территории Украины, так как это лишь уничтожит инфраструктуру, промышленный и социальный потенциал нашего государства, но никак не приблизит его к победе в том смысле, которое мы закладываем в это слово. Даже выход ВСУ на границы 1991 года в этой ситуации не будет достаточным, потому что противник сохранит свой экономический и социальный (прежде всего, военный) потенциал, и будет готов развязать новую войну в любое время», – подчеркнул депутат.

Сам Зеленский во время выступления в Конгрессе призвал к поставкам американских танков и самолетов.

«Мы не будем просить американских военных воевать вместо нас. Я хочу заверить вас, что украинские военные могут управлять чудесно американскими танками, а также самолетами», – сказал Зеленский под овации в зале.

Напомним, что Украина уже давно проводит обстрелы территории РФ, сопровождающиеся гибелью российских граждан. Минобороны России еще минувшей весной обещало удары возмездия в случае атак на российскую территорию, однако меры, которые бы остановили подобные действия ВСУ, до сих пор не предприняты.