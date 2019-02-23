Глашатай Турчинова: Еще одно поколение, и вся Украина будет бандеровской
Осталась еще одна смена поколения, и вся Украина будет бандеровской. Об этом в эфире 4 канала заявил близкий к секретарю Совбеза Украины журналист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас национализм – это основной фактор формирования национальной, самостоятельной государственной политики. То есть, без этого уже невозможно.
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Все понимают, что национализм – этот тот стержень, на который нанизываются самостоятельные действия государства, государственные интересы, государственная культура, самостоятельная культура в государстве. Очень много составляющих самостоятельности и независимости.
У нас сейчас национализм – это уже не дело каких-то энтузиастов, это уже должно стать основной составляющей и в обществе, и в государственной политике. И, к счастью, мы много шагов видим, которые демонстрируют, что национализм развивается в государстве.
Нужно, чтобы сменилось еще одно поколение, чтобы это стало абсолютно понятным для всех», – заявил Бутусов.
Спасибо!
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