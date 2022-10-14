Глава «Росспецмаша»: Пора строить мосты в Китай – иначе конец зерновым рекордам

В условиях, когда во всем мире имеется потребность в зерне, необходимо, чтобы правительство, пользуясь отсутствием санкций в этом направлении, стимулировало его экспорт, а не душило фермеров пошлинами и квотами.

Об этом эфире канала «Рой ТВ» заявил председатель ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, в этом году вырастили большой урожай. При этом правительство не стимулировало его экспорт, а сдерживало этот экспорт. И квоты вводила, и пошлины на экспорт, и просто запрещало. Сейчас мы имеем падение цен ниже себестоимости. Крестьяне говорят: «У меня лежит хлеб, я не знаю, продать – это значит заработать убыток в этом году». Если ситуация не изменится в ближайшие месяцы, значит будут приняты решения крестьянами в следующем году меньше сеять, технику не закупать, меньше вкладывать и, соответственно, поменьше работать. А дальше ком – меньше налогов, меньше рабочих мест и так далее. Это рукотворная ситуация, она происходит на фоне того, что в мире-то зерно нужно. И Китай закупает и хочет закупать огромное количество зерна, и арабскому миру, и Африке нужно зерно. Я не вижу работы по наращиванию этого экспорта, по стимулированию, по расшиванию узких мест. Пока это падение не такое уж катастрофичное и не везде мы ушли ниже себестоимости. Наверное, народ надеется, что все-таки – будет продано это зерно, там, какие-то морские будут найдены пути его вывоза», – заявил Бабкин.

При этом он напомнил, что до последнего времени Россия игнорировала в транспортном и экономическом плане Китай, и теперь настало время всё исправлять.

«Насколько я знаю, на перевозку зерна из России пока не наложены санкции. Ну, надо расширять транспортные коридоры, мосты строить в Китай, по железной дороге, нужно свои зерновозы заводить. Ну, это вопрос, который тоже требует решения, требует инвестиций, предметной работы. Построить мосты, построить ветки в Китай. Мы же вообще Китай игнорировали в транспортном, экономическом, политическом плане. Мы все с Европой и Западом дружили, туда нефтепроводы, газопроводы, железные дороги, туда, туда, туда. А Китай, ну нет. Время исправлять это» – добавил агромашиностроитель.