Глава украинских коммунальщиков: Плевать, что наварится Ахметов, экономьте на всем!

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Новости Украины

В такое тяжёлое военное для Украины время украинцам некорректно роптать, что олигархи зарабатывают на их вынужденной экономии на себе ради фронта.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Укрэнерго», советники министров, премьер-министр, офис президента, президент должны говорить: «Люди, давайте экономить!» Люди должны понимать, что это не просто прихоть. Как мне пишут в комментариях: «А, вот, что я сэкономлю, а на мне Ахметов заработает?» Пишет мне на русском языке. Да, говорю, бог его знает, заработает Ахметов или нет, но мы точно сделаем лучше себе и на фронте, чем тому Ахметову», – сказал эксперт.

«Поэтому я всегда говорю: нужно немного шире думать! У нас другая ситуация в стране, у нас война идёт, активные боевые действия уже семь месяцев. И ситуация будет критической, если мы, лично мы не будем вмешиваться в процесс», – возмутился Попенко.

Кстати, вчера появился примечательный призыв замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко

«Завтра 20.10.2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно. Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своем фронте!», – написал Тимошенко в своем блоге.

При этом компания ДТЭК объявила, что уже со вчерашнего дня в Киеве начинаются отключения.

Отмечается, что отключения будут длиться не более четырех часов. Впрочем, тут же предупреждается, что они могут повториться, если Укрэнерго «не отменит стабилизационных отключений».

Кроме того, глава Сумской областной администарции объявил, что с 20 октября будут отключения света и воды.