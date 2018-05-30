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Главе СБУ сулят звезду Героя России
Украинская власть высекла сама себя, а также своих союзников-либералов в России, устроив шоу с инсценировкой убийства беглого пропагандиста Аркадия Бабченко.
Об этом в своем блоге рассуждает руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков.
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«Не знаю, кто это придумал, но это самая лучшая операция на Украине за четыре года. Одновременно дискредитировать российскую несистемную оппозицию и всю украинскую власть и спецслужбы…. это звезда Героя России!
Только это не ФСБ, а селюки на Банковой и Владимирской, обратная селекция. Вуйки с полонин в погонах. Вышли на самих себя, в прямом эфире всех украинских каналов», – язвительно комментирует Крючков.
Метки: Аркадий Бабченко
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