30.05.2018, Киев, Михаил Рябов
  2 097 просмотров
Россия, Спецслужбы, Украина

Главе СБУ сулят звезду Героя России


Украинская власть высекла сама себя, а также своих союзников-либералов в России, устроив шоу с инсценировкой убийства беглого пропагандиста Аркадия Бабченко.

Об этом в своем блоге рассуждает руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Не знаю, кто это придумал, но это самая лучшая операция на Украине за четыре года. Одновременно дискредитировать российскую несистемную оппозицию и всю украинскую власть и спецслужбы…. это звезда Героя России!

Только это не ФСБ, а селюки на Банковой и Владимирской, обратная селекция. Вуйки с полонин в погонах. Вышли на самих себя, в прямом эфире всех украинских каналов», – язвительно комментирует Крючков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть