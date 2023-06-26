«Главное – обеспечить единоначалие» – Сурков подал голос

Бывший помощник президента РФ Вячеслав Сурков считает, что в России нужно ликвидировать все частные военные компании.

Об этом он заявил в интервью политологу Алексею Чеснакову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное – обеспечить единоначалие. А для этого – всерьез задуматься, а зачем нам вообще нужны частные военные компании? В этом подходе главное – не нужно слепо копировать чужие институты. Что такое ЧВК? Прямое заимствование из западной практики. Вернее, из американской практики. Стоит ли легитимизировать институт, в российских реалиях, по сути своей, антиинституциональный?», – рассуждал Сурков.

Он считает, что институт ЧВК совершенно не соответствует русской политической, управленческой и военной культуре.

«Частные армии» у нас возникали только во времена Смуты и Гражданской войны. Закон о ЧВК равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую «зону племен». Не нужно нам этого. В наших Вооруженных Силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО.

Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием. ЧВК – это же кооператив при армии! На армию повесили все «убытки» – и материальные, и репутационные. А ЧВК получает деньги и славу. Да, среди бойцов ЧВК много героев. Но разве меньше их среди «обычных» десантников, пехотинцев, танкистов, артиллеристов?! Если это не остановить, итог будет разрушительным», – пугал Сурков.