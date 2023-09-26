Глобальный Запад сам покончит с собой, мы должны аккуратно помочь – Вассерман

Россия следует стратегии, которая в значительной степени сводится к популярной в восточных единоборствах идее дать противнику самому обратить против себя свои усилия.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должен сказать, что первые его (В.В. Путина) шаги вызывали у меня серьёзные сомнения. И не только потому, что я с 90-го и примерно до 2005-го был пламенным адептом тоталитарной секты либералов. А Путин, насколько я могу судить, был либералом именно в классическом смысле этого слова. Но классический либерализм – это зародившиеся ещё в XVII веке направление политической мысли, нацеленное на проявление свободы личности, совместимое с устойчивостью, а значит возможностью развития общества. Тогда как уже более века либерализмом велено называть веру в благотворность неограниченности вовсе, без оглядки на общество. Но дело не только в этом, дело ещё и в том, что мой уже накопленный к тому времени опыт политических консультаций, политического анализа вызывал многие сомнения в действиях Владимира Владимировича. Только со временем я убедился – каждый раз, когда я что-то в его действиях не понимаю, это вызвано тем, что я не учитываю какие-то факторы, понятные или даже вообще совершенно очевидные для него. И по мере того, как начал разбираться в этих факторах получше, я уже не сомневаюсь, как правило, в том, что он делает. А если сомневаюсь, то недолго и быстро разбираюсь, что я не учел», – подчеркнул Вассерман.

По его словам, нынешний кризис, как политический, так и экономический, связан в большей степени с узкой специализацией стран, которая выработалась во второй половине прошлого века.

«Дело в том, что фактически ещё с конца прошлого тысячелетия в мире установилась система разделения труда, основанная на идее узкой специализации целых стран. И чем больше эта идея осуществляется, тем очевиднее становятся её побочные эффекты: она, на первый взгляд, ведет к повышению суммарной производительности, а фактически понижает её. Просто потому, что страны – слишком большие сложные структуры, чтобы поддаваться узкой специализации, и попытки эту специализацию провести приводят к тому, что часть потенциала каждой страны оказывается не востребована. Грубо говоря, всё больше живущих становится неработающими, а потому производительность в расчёте на одного живущего падает. Поскольку коллективный Запад не понимает, чем вызван этот спад, перешедший с 2008 года во всемирную открытую форму, так называемую великую депрессию. Он пытается устранить спад средствами, только усугубляющими его, и эти действия в конечном счёте оборачиваются против самого же Запада. Оборачиваются с такой силой, что нам не то, что ничего не надо делать, но надо делать гораздо меньше, чем казалось бы, требуется, исходя из текущего соотношения сил, наших и вот этого коллективного Запада. И то, что делает Владимир Владимирович, он конечно принимает очень жёсткие меры для того, чтобы сократить возможности Запада бить по нам. Но Запад и сам эти свои возможности сокращает буквально на глазах», – заключил депутат Госдумы.